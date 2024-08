Željko Karajica o drugačijem sportu na Šubićevcu: Cijeli dan sam objašnjavao pravila...

Bila je to neobična subota na Šubićevcu. Udario je pravi ljetni zvizdan s preko 35 stupnjeva u hladu, ali ljudi su ipak došli na utakmicu. Nije se čak ni igrao derbi, gostujuća momčad nije bila ni Dinamo ni Hajduk. Štoviše, niti je HNK Šibenik bio domaćin! Zapravo, nije se ni igrao nogomet, nego sport kojem dobar dio gledatelja nije niti poznavao pravila i tko su "naši", a tko ovi drugi... Pa, i u svim tim uvjetima, oko 1500 navijača stiglo je u subotu na Šubićevac gledati utakmicu između nominalnog "domaćina" Hamburg Sea Devilsa i gostujuće momčadi Madrid Bravos koja je završila sa 63:13 za ekipu iz Španjolske.

Sport je američki nogomet, a liga je Europska liga američkog nogometa (ELF) kao profesionalni hommage slavnom NFL-u, a u kojoj nastupaju klubovi iz devet zemalja. Igra se točno po svim propisima i pravilima NFL-a. I baš kao što planetarno poznati NFL ima međunarodne utakmice (u Londonu, Njemačkoj, Meksiku, Brazilu, a sljedeće godine i u Španjolskoj), tako sada i ELF uz direkciju hrvatskog menadžera Željka Karajice ima utakmicu svoje službene lige u nekoj vanjskoj zemlji - a Hrvatska je dobila čast ugostiti prvu takvu utakmicu.

Nakon utakmice upitao sam Željka Karajicu je li odahnuo nakon što je sve prošlo dobro. "Ne mogu reći da sam se tresao od treme jer nisam. Ovo je bila samo jedna od 107 utakmica (102 utakmice regularne sezone i 5 utakmica playoffa - op. a.) koje mi ove godine produciramo. Sve je bilo OK. Ali bilo je užasno vruće. Sam sam se pitao tko će doći sjesti na tribinu po ovoj vrućini. Ali ljudi su došli i bilo je baš lijepo", kaže mi Karajica koji prenosi da je i gostima iz Njemačke i Španjolske bilo vrlo ugodno u Šibeniku. "Znate što mi je stvarno drago. Nema nikoga tko je došao ovdje da je rekao što je ovo, gdje si me doveo. Nego mi govore ovo je prva liga, lijepo mjesto i za biti u hotelu i za izaći po gradu. Šibenik ostavlja nenormalno pozitivan dojam. Nema boljeg načina za uvjeriti ljude da je Hrvatska stvarno lijepa zemlja", ponosno poručuje Karajica.

Bilo je inače svega te subote na Šubićevcu. Kao nekome tko već dugo godina vrlo posvećeno i strastveno prati NFL ističem da je utakmica bila vrlo zanimljiva i uzbudljiva unatoč očiglednoj dominaciji Madrid Bravosa koji su razbili suparnika iz Hamburga u svim fazama igre (pogotovo u probijanju kojim su Bravosi osvojili čak 354 od 493 ukupno osvojenih jarda) pa su slavili s čak 50 poena razlike.

No, gledati utakmicu američkog nogometa s tako puno poena znači vidjeti cijeli niz uzbudljivih akcija, uspješnih dodavanja, probijanja s osvajanja puno jardi, gubitaka lopti, iznenadnih promjena posjeda lopte pa čak i naguravanja i uzavrelih strasti na rubu tučnjave između ponekih igrača. Jedan igrač Bravosa je čak bio i isključen do kraja utakmice, što i nije prečesta situacija na utakmicama američkog nogometa u odnosu na naš klasični nogomet. Iako, jasno, radi se o jakom kontaktnom sportu s puno fizičkog naguravanja i udaraca pa ne čudi da buda naguravanja i nakon sučevog zvižduka.

Na kraju utakmice, igrači obje momčadi zadržali su se još dugo na travnjaku, a svi su redom išli pozdraviti navijače, dijeliti autograme i pozirati za selfie s novim fanovima. Jedan Šibenčanin se poslužio i originalnim rekvizitom pa je na pozdrav i autograme s igračima donio - lubenicu. Ipak, navijačku pobjedu s poziranja odnio je dječak iz Šibenika Roko Šmit (2015. godište) kojem je uspjelo fotkati se s cijelom pobjedničkom momčadi iz Madrida. Roko inače veliki funcut nije pratio NFL, ali na ovoj utakmici zaljubio se u američki nogomet pa će zasigurno početi gledati i američke utakmice.

Među navijačima je bio Franko (13) iz Zagreba koji je veliki ljubitelj američkog nogometa, a ovo mu je bila prva utakmica tog sporta koju je gledao uživo: "Jako volim američki nogomet i uvijek ga volim gledati kad god imam tu mogućnost. Ova utakmica mi se čini odlična za prvu jer je imala puno poena pa si mogao vidjeti sve. Nakon utakmice uzeo sam isprintanu ulaznicu i olovku pa sam sve igrače pitao da mi se potpišu. Igrači su bili jako dragi, neki su čak i malo popričali sa mnom. Jako bih volio kad bi opet utakmicu došla u Hrvatsku, bilo je puno zabave," kaže Franko.

Nešto poslije obje ekipe su još bile na Šubićevcu, dobar dio Bravosa okupirao je zidić uz teren i zasluženo - jeo pizzu. U blizini na zapadnoj tribini sa svojim pizzama bilo je još nekoliko igrača Hamburga, koji ove sezone imaju samo 2 pobjede i čak 10 poraza. - Znate kako je. Imamo tu HNK Šibenik, ja da ne vjerujem da možemo i Dinamo i Hajduk i bilo koga pobijediti ne bih tu ni počinjao neku priču. Iako su ovi drugi uvijek favoriti. Uvijek ima šanse ako vjeruješ u sebe i nešto pokušavaš. Ali, na žalost, vatra se polako gasi u Hamburgu. Vidimo da se muče, mislio sam da će im ovo biti prijelazna godina, novi trener, novi igrači, ali opet nisam mislio da će biti tako loši, kaže Karajica.

Zanimljivo mi je bilo i osluškivati tribine i pratiti reakcije gledatelja i razgovarati s posjetiteljima o njihovom doživljaju ovog sporta koji inače vide (ponekad) samo na televiziji, a neki su ga i po prvi puta gledali... Na štandu s pićem zadržao sam se u podužem razgovoru s dvojicom mladih ugostitelja koji su pokušavali pogledati čim više utakmice, ali im potezi igrača nisu baš djelovali logično. "Zašto rukom ne baci loptu kroz gol? Koliko bi to bilo poena?", upitao me jedan, dok se na terenu pripremalo izvođenje field goala... Kasnije, na tribini u jednoj situaciji kada je sudac na travnjak bacio žutu krpicu, a spiker na razglas odmah istaknuo da je sviran "penalty", jedna je gledateljica iznenađeno dobacila "a i ovdje ima penala?". Brzo su joj djeca stigla u pomoć pojašnjavanjem da se penalty u američkom nogometu jako razlikuje od penala u nogometu te da se u američkoj verziji odnosi na kaznu izraženu u gubitku određenog broja jarda već osvojenog prodora po terenu.

I šef Karajica je tog dana bio tumač pravila američkog nogometa. Upitao sam ga koliko su ga poznanici proteklih dana ispitivali oko pravila da bi mogli bolje pratiti utakmicu. "Danas ja cijeli dan objašnjavam kad je šest bodova, kad je field goal, a kad je ekstra kick. I onda misle da su skužili, ali nakon pet minuta me pitaju opet isto... Evo, maloprije me baš jedna gospođa pitala "Željko, pa morao bi nešto malo objasniti..." Sigurno da bih trebao, ali možda bi mi trebalo malo dulje vremena da svima objasnim...", sa smiješkom mi prijavljuje Karajica.

Svakako treba istaknuti da je na utakmici bilo i puno velikih fanova NFL-a koji su jako dobro upućeni s pravilima američkog nogometa. Baš kao što sam viđao na NFL utakmicama u Njemačkoj i ovdje su, samo u manjem broju, navijači stizali u dresovima svojim omiljenih američkih momčadi, vidio sam majice Green Bay Packersa, Minnesota Vikingsa, Kansas City Chiefsa, Seattle Seahawksa, Miami Dolphinsa, New England Patriotsa...

Utakmica Hamburga i Madrida u Šibeniku bila je prva utakmica Europske lige američkog nogometa van zemalja sudionika, a čini se da bi se to trebalo i nastaviti pa možda i postati tradicija. Također, moguće je da opet bude utakmica i u Hrvatskoj.

"Hoćemo, nastavit ćemo. Možda ovo još nije puno, 2000 ljudi. Uvijek može veće i bolje. Ali, meni je bilo drago da su utakmicu uvertire odigrali Zagreb i Split. Tko je mislio da zagrebačka i splitska momčad mogu odraditi utakmicu bez tuče... Ustvari, bilo je malo trzavica, ali riješili su odmah sve. Sklopili smo ugovor mi kao ELF s Hrvatskim američkim nogometnim savezom. Sad već dogovaramo gdje sve možemo surađivati. Splićani odrađuju flag football turnire u Poreču. Možda i mi kao ELF u Poreču organiziramo probne sessione i da dođu treneri iz europske lige i da vidimo tko bi od hrvatskih talenata mogao postati pojačanje u ELF-u. Može se i to dogoditi da jednom bude utakmica i u Zagrebu. Učimo se. Sada isto znamo kako je organizirati utakmicu usred ljeta u Šibeniku i da nije pametno takvu utakmicu staviti prije 21 sat jer je inače prevruće", kaže Karajica zahvalivši se što je dodatan sadržaj u subotu bila i utakmica dvije hrvatske momčadi u kojoj su Split Sea Wolves pobijedili Zagreb Patriots 14:6.

Na sljedećim Olimpijskim igrama debitirat će flag football. No, zasad baš i nema nekih izgleda da Hrvatska nastupi u tom sportu jer je kod nas taj sport u povojima, a međunarodna konkurencija je već prilično žestoka.

- Točno, hrvatska flag reprezentacija još nije organizirana. U Šibeniku smo na dan utakmice baš pričali i o tome, gost nam je bio ministar sporta, bacao je novčić za početak utakmice. Pričali smo o našoj ELF ligi, ali i o flag footballu pa čak i o mogućnosti da flag football postane i školski sport u Hrvatskoj. Ne može se samo reći, 'ajmo napravit našu reprezentaciju'. Treba nama bazen domaćih igrača i razvijati sport od šire baze prema gore. U Njemačkoj američki nogomet igra 80.000-90.000 ljudi. Ali, negdje treba početi, genetske predispozicije imamo. U ELF ligi ima sigurno 30-40 igrača čije prezime završava na -ić. Našlo bi se u Hrvatskoj igrača, optimističan je Karajica. Inače, otkriva mi da je za "europski Super Bowl", odnosno "Championship game" ELF life prodano već 30.000 ulaznica. Finale se igra 22. rujna u Gelsenkirchenu na stadionu Schalkea Veltins-Areni.

There it is: The final Playoff Picture of the 2024 Season.



The Ravens will travel to Paris while the Bravos will meet the Fire in this upcoming Wildcard Weekend.



Who will go all the way and make it to the #ELFCG24 on the 22nd of September in the VELTINS-Arena in Gelsenkirchen? pic.twitter.com/IClv2KK5ST