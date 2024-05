NFL se vraća u Europu: U Londonu opet tri utakmice, u Njemačkoj 'Divovi' protiv 'Pantera'

Bogata sportska liga američkog nogometa - NFL i u novoj sezoni koja počinje u rujnu imat će službene utakmice u Europi gdje ima sve više poklonika. NFL je konačno objavio cijeli raspored svoje sezone 2024/2025 za svih 18 kola što uključuje i međunarodne utakmice u čak tri zemlje. Po prvi puta će se neka NFL utakmice službene sezone odigrati u Južnoj Americi - i to u brazilskom gradu Sao Paulu i to već u prvom kolu. U Brazilu će igrati jaka postava jer će se sučeliti Green Bay Packersi i Philadelphia Eagles, a obje momčadi imaju velikih ambicija i za doigravanje. Ova utakmica odigrat će se u noći na subotu 7. rujna (2.15 sati po srednjoeuropskom vremenu).

No, NFL i dalje od svih međunarodnih tržišta najviše gleda na Europu gdje će se u novoj sezoni odigrati čak četiri utakmice - tri u Velikoj Britaniji, a jedna u Njemačkoj. U Londonu će se odigrati čak tri utakmice, tri nedjelje zaredom. Prvo će se u 5. kolu NFL sezone 6. rujna (15.30h) na stadionu Tottenhama sučeliti New York Jetsi protiv Minnesota Vikingsa.

Zatim će u dva vikenda zaredom u Londonu kao domaćin igrati Jacksonville Jaguarsi što je sada već tradicija ove franšize s Floride. Jaguarsi će prvo 13. listopada (početak u 15.30 sati) također na stadionu Tottenhama odigrati 6. kolo protiv Chicago Bearsa koji dolaze s novim quarterbackom - prvim pickom drafta Calebom Williamsom.

VIDEO Atmosfera na NFL utakmici u Njemačkoj

Tjedan poslije 20. listopada Jaguarsi će ostati u Londonu, ali preseliti na slavni Wembley gdje će dočekati slavnu trofejnu franšizu New England Patriotsa u 7. kolu (15.30). No, ovog puta Patriotsi (koji su lani igrali u Frankfurtu) dolaze ne samo bez legendarnog QB-a Toma Bradyja koji ih je napustio 2020. godine, a kasnije se i umirovio, nego i bez slavnog trenera Billa Belichicka. Patriotsima se i ove sezone predviđa teška i vjerojatno još jedna gubitnička sezona, dok se puno očekuje od Jaguarsa koji su u usponu proteklih sezona.

Inače, Bill Belichick također stiže u Europu i to u Hrvatsku! Dakako, ne u sklopu NFL sezone jer je ostao bez trenerskog posla, ali Bill stiže u Zadar već u lipnju na sportsko-menadžersku konferenciju Sunset Sports Media Festival.

VIDEO Prvi NFL touchdown u Njemačkoj - Tom Brady pronašao Julio Jonesa

Osim londonskih utakmica, NFL se i treću godinu zaredom vraća u Njemačku, ovog puta opet u München gdje će u Allianz Areni 10. studenoga (15.30) igrati New York Giantsi protiv Carolina Panthersa u sklopu 10. kola NFL-a. Dakle, to će biti Hrvatskoj najbliža NFL utakmica ove godine. Ovaj dvoboj 'Divova' i 'Pantera' je na papiru najslabiji dvoboj od međunarodnih utakmica ove sezone, no ne treba zaboraviti da su u protekle dvije godine u Njemačku dolazili Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers (s Tomom Bradyjem), Seattle Seahawks i Indianapolis Colts pa nije čudno da su u NFL-u malo promiješali karte.

Sljedeće godine nastavit će se NFL ekspanzija u Europi jer je već objavljeno da će se jedna utakmica odigrati u Madridu na stadionu Reala što će biti prva službena NFL utakmica u Španjolskoj.

