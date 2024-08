Madrid Bravosi u Šibeniku razbili Hamburg Sea Devilse s 50 poena razlike!

Europska liga američkog nogometa debitirala je s međunarodnom utakmicom van zemalja sudionika i to baš u Hrvatskoj. Čelnik HNK Šibenika i izvršni direktor ELF-a Željko Karajica spektakl ovog sporta doveo je u Šibenik ugostivši u subotu na Šubićevcu momčadi Hamburg Sea Devils i Madrid Bravos. Po vrućini na Šubićevcu publiku su prvo zabavljale domaće snage Splitski Sea Wolves koji su s 14:6 pobijedili Zagreb Patriots.

Unatoč velikim vrućinama na Šubićevcu je u jednom trenutku tijekom prvog poluvremena glavne utakmice 1500 navijača, od kojih su mnogi i prvi puta gledali američki nogomet. Bilo je i zanimljivih komentara s tribina tijekom utakmice, neki su dobacivali "a i ovdje ima penala?", "zašto ne baci rukom loptu kroz gol..." No, bilo je i velikih fanova NFL-a, a neki su navijači stigli u dresovima svojim omiljenih američkih momčadi, vidjeli smo majice Green Bay Packersa, Minnesota Vikingsa, Washington Commandersa, Kansas City Chiefsa, Seattle Seahawksa, Miami Dolphinsa, New England Patriotsa...

Madriđani su u posljednjem kolu regularne sezone ELF-a dominirali kroz cijelu utakmicu i uvjerljivo pobijedili sa 63:13. To im je bila vrlo važna pobjeda jer su tako osigurali doigravanje lige koja svoju završnicu ima puno ranije, nego američki original NFL koji svoje doigravanje imaju u siječnju i veljači. S obzirom na to da je ekipa iz Hamburga ove sezona slaba te posljednja u svojoj Zapadnoj konferenciji ELF-a, Madrid je bio izraziti favorit.

To se ogledalo odmah u prvoj fazi utakmice, već u prva dva posjeda, kada su Bravosi postigli touchdown u oba navrata, a već na poluvremenu imali su nedostižno vodstvo 36:6. Bravosi su djelovali izrazito moćno u probijanju i često su naizgled olako osvajaju puno yardi i ulazili u red zonu. Također, i obrana Španjolaca je bila na visini zadatka i rijetko dopuštala njemačkoj ekipi da kapitaliziraju i one rijetke trenutke kada su se našli u red zoni protivnika. S druge strane Hamburg se dosta mučio u svim elementima igre. I u drugom poluvremenu nastavila se dominacija Madrida s novih touchdownovima, a povremeno je bilo i trzavica i naguravanja na terenu unatoč činjenici da je rezultat odavno bio riješen pa su suci imali i dodatnog posla smirivati igrače.

Na početku zadnje četvrtine Hamburg je konačno postavio nove poene touchdownom. Već u sljedećem driveu Madrid je još jednom brzopotezno proletio cijelim terenom tik do gol linije, ali tada je napad Madrida fumbleo loptu koju je ugrabila obrana Hamburg Sea Devilsa i tako spriječila još jedan TD španjolske momčadi. No, ni to nije dugo potrajalo... Šest minuta prije kraja Madrid je već vodio 56:13. Ali, Bravosi ni tada nisu usporavali, nego su i dalje osvajali teren i ulazili u red zonu pa su u završnici utakmice ostvarili još jedno polaganje probijanjem za visokih konačnih 63:13!