NFL u Njemačkoj: Chiefsi u Frankfurtu vodili 21:0 pa jedva sačuvali pobjedu

Na kraju umalo je bilo kao da se igralo u Kansas Cityju, a ne u Frankfurtu. Aktualni prvaci američkog nogometa Kansas City Chiefsi odigrali su svoju prvu službenu utakmicu NFL sezone u Njemačkoj i pritom su uvjerljivo pobijedili (21:14) inače odličnu momčad Miami Dolphinsa. Iako su Chiefsi igrali daleko od kuće i svog slavnog i glasnog stadiona Arrowheada, i u Frankfurtu su se osjećali kao da su domaćin. Ne samo zato što su to službeno bili na papiru, nego i zato što je na tribinama bilo puno više navijača u crvenim dresovima Chiefsa, nego svijetlo plavima od Miami Dolphinsa.

Bilo je na tribinama zastupljeno i dresova gotovo svih drugih NFL momčadi, Patriotsa, Packersa, Bearsa, Vikingsa, Brownsa... A fanovi nisu dolazili samo iz Njemačke, nego i iz Francuske, Italije, Španjolske pa čak i iz Meksika. Također i iz Hrvatske. U Frankfurtu se drugi put odigravala neka službena NFL utakmica u Njemačkoj. Interes je bio toliko da se gotovo 1,5 milijuna ljudi prijavilo za ulaznice, a bilo je moguće prodati manje od 50.000 ulaznica. Bilo je tu i puno popratnih zabavnih događanja za fanove, poput mogućnosti da se okušate u hvatanju lopte u fan zoni ispred stadiona. A na stadionu je bilo glasnog navijanja, kiss kamere uobičajene za utakmice u Americi, a na travnjaku je pala i jedna prošnja zaljubljenog para u dresovima Chiefsa...

Foto: Danijel Lijović

NFL već godinama jako radi na imidžu van Amerike pa redovito održava međunarodne utakmice i tijekom regularne sezone, što je i odlična marketinška prilika za klubove. Ipak, i Chiefsima i Dolphinsima ova je utakmica bila izuzetno bitna i na sportskom planu. Obje su momčadi u susret ušle s omjerom pobjeda 6:2 i silno su željeli pobjedi kako bi nastavili graditi napredak u vrlo zahtjevnoj i izjednačenoj sezoni u NFL-u u kojoj su brže nego inače sve momčadi zabilježile barem po jedan poraz.

Prva četvrtina posve je pripala Chiefsima. Već u prvom napadu Chiefsi su se brzo sjurili kroz teren i već u samo nekoliko poteza došli nadomak gol linije. Prvi pokušaj touchdowna tada nije uspio, ali već u ponovljenom pokušaju Mahomes pronalazi Rashee Ricea i postiže prve poene za Kansas City... U prvih 15 minuta Chiefsi su ostvarili 108 yarda (od toga 82 dodavanjem), a Dolphinsi samo 46 (od toga 28 dodavanjem).

I u drugoj četvrtini obrana Chiefsa je bila dorasla zadatku. Svaki napad brzo su zaustavljali i forsirali Dolphinse na punt. Činilo se da će i obrana Dolphinsa zatvoriti sve prilaze, ali u 6. minuti druge četvrtine Mahomes na 3. downu pronalazi Ricea za novi prvi down pa Chiefsi još ne moraju puntati duboko iz svog terena. Kasnije u tom napadu Kadarius Toney hvata velikih 18, a malo poslije i Skyy Moore dodaje još 23 yarda i eto Chiefsa na rubu red zone Dolphinsa. Mahomes je ubrzo bacio još jednu izvrsnu loptu u end zonu, a touch down je uhvatio Jerick McKinnon (17 yarda).

U završnici prvog poluvremena činilo se da bi Dolphinsi mogli smanjiti zaostatak na jedno polaganje, približavali su se crvenoj zoni polja Chiefsa, ali je Tyreek Hill nakon hvatanja dopustio da mu lopta ispadne, obrana Chiefsa mu je ukrala loptu i odnijela je sve do end zone za novi touchdown Kansas Cityja.

Zasluge idu Mike Edwardsu bivšem igraču Tampa Bay Buccaneersa koji je pokupio fumble i potom brzo loptu lateralno dodao Bryanu Cooku koji je odjurio 59 yarda niz teren uz aut liniju i postigao TD za Chiefse.

U drugom poluvremenu je Miami ipak malo živnuo i brzo postižu svoj prvi touchdown na utakmici nakon što je Tua Tagovailoa pronašao u end zoni Cedricka Wilsona (31 yard).

Pred kraj 3. četvrtine još jedna nada za Dolphinse. Mahomes je izgubio loptu (fumble) nakon što je srušen za gubitak 12 yarda i Dolphinsi su preuzeli loptu na polovici Chiefsa. No, Miami ne koristi tu situaciju, nego ne osvaja niti jedan yard na sljedeća tri pokušaja (dva od toga su bili sackovi na Tui).

I dok se činilo da će se Dolphinsi morati zadovoljiti field goalom izdaleka, obrana Chiefsa je počinila prekršaj, a kazna je donijeli novi prvi down Miamiju i ulazak u red zonu. Već u sljedećoj akciji je running back Dolphinsa Raheem Mostert protutnjao kroz obranu Chiefsa za 13 yarda i novi touchdown Miamija.

WE'VE GOT A BALL GAME.@RMos_8Ball finds the end zone to make it a one-score game in Germany.



📺: #MIAvsKC on NFL Network

📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/d4RDZpceuE pic.twitter.com/op8BPsvnD4 — NFL (@NFL) November 5, 2023

To je značilo da su Dolphinsi tada došli na samo jedan posjed zaostatka! I utakmica se opet posve otvorila. Čini se da ipak ima nešto u onim pričama da tight end Chiefsa Travis Kelce igra bolje kada ga s tribina prati nova djevojka Taylor Swift. Do četiri minute do kraja uhvatio je samo 14 yarda (3 hvatanja od 4 pokušaja).

Foto: Danijel Lijović

Pet minuta prije kraja utakmica Dolphinsi su došli do 38 yarda na Chiefsovoj strani, ali dalje se nisu uspjeli probiti nakon nekoliko odličnih akcija obrane Chiefsa pa Dolphinsima nije ostalo ništa drugo nego puntati. No, ni s druge stane napadu nije išlo u tim trenucima, Chiefsi su također brzo morali i sami puntati nakon što nisu uspjeli realizirati kratki 3. down (1 yard). Uslijedio je tada i posljednji napad Dolphinsa. Uspjeli su se dosta približiti red zoni Chiefsa, ali nisu uspjeli realizirati ni 3. ni 4. down pa su predali loptu Kansas Cityju samo minutu prije kraja pa je to bio praktički kraj utakmice.