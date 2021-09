Kada uđete u šesto desetljeće života i pobijedite nekoga dvostrukog mlađeg, pa makar to bilo i u pikulanju, to je ipak nešto vrijedno hvale. Doduše, Željku Mavroviću pobjeda protiv Ramazija Gogichashvilija nije dodijeljena, ali samo zato što je bilo dogovoreno da to bude ekshibicijski meč.