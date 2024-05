Varaždinac koji je srušio Hajduk igrao je za Borussiju: Doveo me Terzić, bit će među najboljima

Jedan od junaka 33. kola HNL-a bio je 28-godišnji krilni igrač Varaždina Domagoj Drožđek, koji je postigao prelijep pogodak za vrlo vrijednu i važnu 1:0 pobjedu Varaždina na Poljudu protiv Hajduka u nedjelju. Javio nam se Varaždinac oko 13 sati u ponedjeljak na iznimno kulturan način.

– Oprostite što se nisam mogao ranije javiti! Vratili smo se u tri ujutro u Varaždin iz Splita i još smo odmah imali trening u 10 sati prijepodne.

Čestitamo na pobjedi protiv Hajduka i na sjajnom pogotku! Kako ste vidjeli utakmicu i kakav je bio osjećaj čuti da vam Poljud plješće nakon pogotka?

– Bio je zaista odličan osjećaj. To je bila nagrada za cijelu sezonu u kojoj je bilo uspona i padova. U utakmici smo bili bolja momčad, nije nam Hajduk stvorio puno prilika. Bio je to pokazatelj da smo opasna ekipa i da smo se ustabilili.

Jučerašnja utakmica obilježila je i vaš jubilarni 100. nastup u HNL-u.

– Puno mi to znači jer sam tek s 22 godine počeo igrati u HNL-u. Kad sam došao iz Njemačke u Varaždin bili smo u trećoj ligi i onda sam igrao drugu i treću ligu. U međuvremenu me kupila Lokomotiva i tu sam prvi put zapravo igrao u HNL-u. Još sam nakon toga dvije godine igrao u Koreji, tako da sam zapravo u HNL-u igrao tek tri-četiri sezone. Nakupiti 100 utakmica u te tri-četiri sezone stvarno je dobar osjećaj, sigurno sam sad iskusniji i znam bolje podnositi razne situacije na terenu i izvan njega. To mi je motiv i poticaj za dalje.

Statistika govori da Drožđek posebno ima poticaj protiv velikih hrvatskih klubova, zabio je četiri pogotka Hajduku i tri Dinamu. Ima li neke razlike za njega kad se igraju takve utakmice?

– Stvarno nema razlike ni posebne motivacije. Svaka mi je utakmica ista, mi nemamo europska natjecanja kao neki drugi klubovi, praktički imamo samo tu HNL-ovu utakmicu u tjednu i usmjereni smo osvojiti tri boda, igrali protiv Dinama, Hajduka ili Rudeša.

Glavna je tema našeg razgovora s Drožđekom, pak, bila Borussia Dortmund uoči današnjeg uzvrata polufinala Lige prvaka, u kojem žuto-crveni nose 1:0 prednost u Pariz protiv PSG-a. Naime, Drožđek je u Borussiji proveo tri i pol godine, od veljače 2013. do lipnja 2016., igrajući za juniorsku te drugu momčad njemačkog velikana, a stigao je upravo na prijedlog današnjeg trenera prve momčadi Dortmunda Edina Terzića.

– Tada sam bio u starijim kadetima Dinama, imao sam 16-17 godina i na jednoj je utakmici bio Edin kao skaut. Moj me tadašnji menadžer obavijestio da bi Borussia htjela da dođem na probu na nekoliko dana budući da nisam imao ugovor s Dinamom. Edin me preporučio klubu, da dođem da me vide, ali da moram prvo riješiti sve s Dinamom kako bih mogao otići. Bio sam klinac, neustrašiv i lud, preuzeo sam rizik, vjerovao u sebe, odlučio sam otići tamo i već sam nakon dva dana potpisao ugovor – rekao je Drožđek, pa opisao svoj odnos s Terzićem:

– Edin mi je tada jako pomogao. Bio mi je velika podrška i veliki prijatelj, i danas smo u jako dobrim odnosima. Već sam mu petsto puta zahvalio na svemu, a i ovim mu putem zahvaljujem. Najteže mi je razdoblje bilo kad je igrom slučaja otišao raditi u Bešiktaš, nisam dobivao utakmice i nisam se imao na koga osloniti.

Kakav je Terzić kao čovjek i kao trener? Je li se vidjelo da će biti veliki trener?

– Kao čovjek, za njega mogu samo reći sve najbolje. Na kraju krajeva, to je čovjek koji je vjerovao u mene i koji me doveo u Dortmund. Sjećam se jedne anegdote. Na jednom sam treningu dobio udarac jer sam volio driblati. Prešao sam dva igrača, a onda dobio udarac od trećeg u gležanj. Iako to nije morao napraviti jer je bio trener, Edin mi je rekao da će mi poslije treninga zamotati gležanj i staviti kremu i tako je i bilo. Eto, to je takav čovjek. Trenerski se odmah vidjelo da je velik potencijal. Još dok sam bio klinac, od njega sam dobio najbolje savjete u svojoj karijeri. Ljudi misle da je nogomet kompliciran, a zapravo je dosta jednostavan. On mi je davao te najjednostavnije savjete i iz njih sam najviše naučio. Bilo je očito da će biti veliki trener.

S odmakom od nekoliko godina te s obzirom na nekoliko godina provedenih ondje, kako gleda na Dortmund kao klub?

– Kao i u svakom velikom klubu, konkurencija je bila golema jer praktički cijeli svijet želi doći tamo. Nisu previše opterećeni školom nogometa jer imaju novac platiti gotovog igrača. Što se tiče uvjeta, normalno da su bili savršeni, sve što god želiš je tamo, sve imaš. Trenirao sam malo i sa seniorima, nešto malo pod Jürgenom Kloppom i malo više pod Thomasom Tuchelom, drago mi je što imam i to iskustvo. Išli smo na utakmice seniora jer smo kao igrači u školi nogometa svaki imali po dvije karte. Kad god sam mogao, išao sam. Atmosfera s 80 tisuća ljudi na stadionu je odlična, posebno zbog tog "žutog zida".

Za kraj smo Drožđeka pitali kako vidi današnji okršaj Dortmunda i PSG-a u uzvratu polufinala Lige prvaka i kome daje prednost.

– Mislim da će Dortmund proći u finale, bio bih najsretniji zbog Edina ako se to dogodi. Za njega navijam i to neću nikad skrivati. Gdje god je Edin, navijat ću za taj klub. Nadam se da će proći u finale jer je to stvarno zaslužio. Smatram da će postati jedan od najboljih trenera na svijetu – zaključio je krilni napadač Varaždina.