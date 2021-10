Ni Drmić nije spasio Rijeku: Lokomotiva šokirala Rujevicu i uzela bodove

Nogometaši Lokomotive osvojili su sva tri boda na Rujevici u zaostalom dvoboju 4. kola Prve HNL. Lokomotiva je pobijedila Rijeku 2-1.

U 16. minuti je strijelac za goste bio Ivan Milićević, dok je vodstvo u 58. povećao Marko Dabro. Na drugoj strani je u 83. minuti zabio Josip Drmić, prvi strijelac Prve HNL (jubilarnih deset golova). Drmić je, inače, u 93. minuti umjesto za 2-2 pogodio gredu.

Od samog početka susreta Lokomotiva je stisnula domaćina i nizale su se opasne situacije pred riječkim golmanom Zlomislićem. U tom uvodnom dijelu najbolju je šansu imao Kačavenda u 14. minuti, ali samo dvije minute kasnije zatresla se domaća mreža.

Ivan Milićević je probio lijevu stranu, a ubačaj se pretvorio u savršeno precizan udarac koji je odsjeo u domaćoj mreži. Pitanje je kakve su bile namjere igrača Lokomotive, no pogodak je u svakom slučaju izgledao spektakularno.

Nakon primljenog gola probudila se Rijeka, kao i dosta puta ove sezone. Rijeka je sve jače stezala obruč pa je u 26. minuti glavom pokušao Čerin, a već u idućem napadu mogao je brže reagirati Vučkić kada je bio u izglednoj situaciji.

Pokušavala je Rijeka i iz slobodnog udarca (Murić), no Lokomotiva je do kraja poluvremena sačuvala vodstvo. U istom ritmu se igralo u drugom poluvremenu, ali je Lokomotiva bivala sve opasnija u kontranapadima, dok je do povećanja vodstva stigla u 58. minuti.

Aliyu je ubacio u šesnaesterac, a Dabro je uz pomoć domaćeg igrača Ampema pronašao put do mreže za 2-0 gostiju.

Nedavni dvoboj protiv Dinama očito je ostavio traga na Rijeci koja je do kraja izgledala ispuhano, dok je Lokomotiva mogla zabiti još koji pogodak za uvjerljivije vodstvo. Mala nada Rijeci se otvorila u 83. minuti kada je lijepo glavom zabio Josip Drmić (10 ligaški pogodak u sezoni), a isti igrač je u 93. minuti uz pomoć Cipetića pogodio gredu.

Za Rijeku je ovo bio tek drugi poraz u sezoni s kojim je ostala na prvom mjestu ljestvice. Lokomotiva je, pak, preskočila Goricu i zasjela na petu poziciju.

Prva HNL, zaostala utakmica 4. kola:

Rijeka - Lokomotiva 1-2 (Drmić 83 / Milićević 16, Dabro 58)