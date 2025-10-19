UŽIVO Hajduk traži povećanje vodstva, Pukštas se zamalo upisao u strijelce

Sada Rebić nakon sjajnog prodora gura Pukštasa u priliku, no veznjak Bijelih ne uspijeva pucati
Brzi protunapad Hajduka. Rebić je sjajno odigrao za Šegu koji se sjurio prema golu Istre. Išli su on i Pukštas u kontru protiv dva igrača Istre. Šego je prograo mladog Amerikanca koji puca malo iznad grede.
Heister izborio udarac iz kuta za Istru, nema prevše uzbuđenja u posljednjih nekoliko minuta
Rebić je sada dijagonalom pronašao Almenu koji ovoga puta puca u blok, a nakon bloka Pajaziti šalje loptu daleko pred gola Kolića
Almena zamalo postao dvostruki strijelac. Trojica igrača Istre zaustavljala su prodor Rebića, a lopta se potom odbila na suprotnu stranu do Španjolca koji glavom puca ravno u Kolića
Sjajno je Šimun Hrgović prošao po lijevoj strani i sa same linije centrirao na suprotnu stranu gdje je loptu čekao Iker Almena. Španjolac je loptu primirio te odmjerenim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut Istrinih vrata i to je 1:o
Lawal je pobjegao po desnoj starni i tražio Rozića na suprotnoj strani, ali izbacio je Hodak ispred napadača Istre
Sjajno Lončar sada proigrava Rozića, činilo se da će krilni napadač Istre istrčati sam pred Ivušića, ali uspio se vratiti Mlačić i blokirati ga
Alemna puca iz driblinga nakon brze akcije Hajduka. Pukštas mu je dostavio loptu na rub šesnaesterca, ali Marešić blokira udarac Španjolca. Nakon kornera koji je uslijedio, Šarlija je promašio gol Istre
Pukštas zabija nakon ubačaja Rebića, ali odmah je označeno zaleđe
Pajaziti povlači Lončara na rubu šesnaesterca. Domaći traže jedanaesterac, ali Kolarić odmahuje rukom
Počela je utakmica.
Trenera Hajduka Gonzala Garciju dočekao je uvredljivi transparent ispod zapadne tribine na kojem je prikazan na novčanici od 0 eura. Njegovo ime na transparentu bilo je ispisano kao "Govnalo Garcia", a napisano je i: "šaka eura = obraz 0", prenosi Dalmatinski portal.
Izravni prijenos bit će dostupan na drugom programu HRT-a, MaxSportu 1 te na Hajduk Digital TV-u.
Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić IZ Čakovca.
ISTRA 1961: Kolić; Kadušić, Koski, Marešić, Heister, Lončar, Radošević, Maurić, Lawal, Prevljak, Rozić
HAJDUK: Ivušić; Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Pajaziti, Krovinović, Pukštas, Almena, Šego, Rebić
Želite prijaviti greške?
