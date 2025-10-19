UŽIVO Hajduk traži povećanje vodstva, Pukštas se zamalo upisao u strijelce

TRENER DINAMA

Kovačević: Napali su me sa svih strana, morao sam mijenjati. Uvijek ima tih ljudi što galame

- Vidjeli smo na današnjoj utakmici koliko nam znači Dominguez. Moram ga pohvaliti. Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili naši stoperi. Činilo nam se da smo se počeli čuvati za Malmo kad smo poveli 2:0 - izjavio je Kovačević nakon utakmice.