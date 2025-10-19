Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Autori: Stjepan Meleš, Karlo Koret
ISTRA 1961 - HAJDUK

UŽIVO Hajduk traži povećanje vodstva, Pukštas se zamalo upisao u strijelce

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
19.10.2025. u 15:29
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
ISTRA 1961
0-1
HAJDUK
Almena 23'
SUPERSPORT HNL, 16:00, ALDO DROSINA, PULA
35'

Sada Rebić nakon sjajnog prodora gura Pukštasa u priliku, no veznjak Bijelih ne uspijeva pucati

34'

Brzi protunapad Hajduka. Rebić je sjajno odigrao za Šegu koji se sjurio prema golu Istre. Išli su on i Pukštas u kontru protiv dva igrača Istre. Šego je prograo mladog Amerikanca koji puca malo iznad grede.

33'

Heister izborio udarac iz kuta za Istru, nema prevše uzbuđenja u posljednjih nekoliko minuta

28'

Rebić je sada dijagonalom pronašao Almenu koji ovoga puta puca u blok, a nakon bloka Pajaziti šalje loptu daleko pred gola Kolića

25'

Almena zamalo postao dvostruki strijelac. Trojica igrača Istre zaustavljala su prodor Rebića, a lopta se potom odbila na suprotnu stranu do Španjolca koji glavom puca ravno u Kolića

Gol
23' (Gol)

Sjajno je Šimun Hrgović prošao po lijevoj strani i sa same linije centrirao na suprotnu stranu gdje je loptu čekao Iker Almena. Španjolac je loptu primirio te odmjerenim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut Istrinih vrata i to je 1:o

16'

Lawal je pobjegao po desnoj starni i tražio Rozića na suprotnoj strani, ali izbacio je Hodak ispred napadača Istre

14'

Sjajno Lončar sada proigrava Rozića, činilo se da će krilni napadač Istre istrčati sam pred Ivušića, ali uspio se vratiti Mlačić i blokirati ga

11'

Alemna puca iz driblinga nakon brze akcije Hajduka. Pukštas mu je dostavio loptu na rub šesnaesterca, ali Marešić blokira udarac Španjolca. Nakon kornera koji je uslijedio, Šarlija je promašio gol Istre

8'

Pukštas zabija nakon ubačaja Rebića, ali odmah je označeno zaleđe

5'

Pajaziti povlači Lončara na rubu šesnaesterca. Domaći traže jedanaesterac, ali Kolarić odmahuje rukom

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica.

Trenera Hajduka Gonzala Garciju dočekao je uvredljivi transparent ispod zapadne tribine na kojem je prikazan na novčanici od 0 eura. Njegovo ime na transparentu bilo je ispisano kao "Govnalo Garcia", a napisano je i: "šaka eura = obraz 0", prenosi Dalmatinski portal.

Izravni prijenos bit će dostupan na drugom programu HRT-a, MaxSportu 1 te na Hajduk Digital TV-u.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić IZ Čakovca. 

SASTAVI

ISTRA 1961: Kolić; Kadušić, Koski, Marešić, Heister, Lončar, Radošević, Maurić, Lawal, Prevljak, Rozić

HAJDUK: Ivušić; Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović, Pajaziti, Krovinović, Pukštas, Almena, Šego, Rebić

Komentara 1

Pogledaj Sve
MR
Mrkan
16:13 19.10.2025.

Počelo je. Penal nije bio, ali slobodni udarac za Istru bi sudila i livajina mama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-18/PXL_130925_138304729.jpg
Video sadržaj
3
NIJE MU LAGANO

Treneru Hajduka sigurno nije lijepo čuti poruke koje mu šalju šefovi: Jedna mu posebno neće dobro sjesti

Iako je Hajduk jedna od dvije najbolje momčadi dosadašnjeg dijela prvenstva, brojni aspekti upućuju na to da u Puli neće imati jednostavan zadatak. Osim povijesti u međusobnim dvobojima, javnih istupa sportskog direktora prema igri Hajduka, te velike težine Garcijinog povratka na Drosinu, Hajduk uoči gostovanja kod Istre ima i kadrovskih poteškoća

Učitaj još