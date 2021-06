VIDEO Olić: On je naš ubojit igrač i realizator, njemu treba ići lopta kad god može

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak igra utakmicu osmine finala Europskog prvenstva. Protivnik je Španjolska, a susret je na rasporedu od 18 sati u Kopenhagenu. Na press konferenciji u subotu od 10:30 javnosti su se obratili pomoćni trener Ivica Olić te reprezentativac Duje Ćaleta-Car.

Podsjetimo, Hrvatska je prošla skupinu D nakon što je prvo izgubila od Engleske 1:0 pa remizirala s Češkom 1:1. Treći susret skupine bio je presudan, a u njemu smo vidjeli goropadnu Hrvatsku koja je svladala Škote prvi puta u povijesti međusobnih okršaja i to rezultatom 3:1 na njihovom stadionu u Glasgowu.

Dejan Lovren je u toj utakmici zaradio novi žuti karton zbog kojega neće moći nastupati protiv Španjolske pa je pretpostavka da će izbornik Dalić još jednom posegnuti za stasitim stoperom francuske Ligue 1.

O dosadašnjim nastupima Hrvatske rekao je:

- Ima dobrih, ima loših stvari, primli smo neke glupe golove na koje smo mogli bolje reagirat. Nadam se da ćemo protiv Španjolske biti još bolji i zadržati clean sheet, da ćemo dobro otvoriti drugi dio natjecanja. Visinu i snagu imamo. Zabili smo i iz kornera u zadnjoj utakmici pa se nadam da ćemo nastaviti s takvim akcijama - rekao je na početku Duje pa otkrio koliko su analizirali Furiju:

- Gledali smo ih, izbornik i stožer nam ukazuju na njihove najbolje detalje. Oni vole taj posjed, to rade kroz godine, to forsiraju. Imali su malih poteškoća u prve dvije utakmice. Oni isto imaju tih problema kada im ne krene sve dobro, pogotovo u prvih pola sata, ali mi imamo igrače koji im mogu uzeti posjed i tu vidim našu šansu. Radit ćemo presing na njih, to je sigurno jedan segment koji oni ne vole.

Koliko vam znači povratak Ivice Olića?

- I kao igrač i kao trener bio je uvijek tu za nas mlađe. Žao mi je što se nije zadržao duže u CSKA, ali drago nam je da je opet s nama i sigurno da njegovi savejti, kao i Čarlijevi svima nama pomažu i da će nam biti od koristi.

Kompaktnost, poveznica između veznog reda i obrane.

- Pogotovo protiv Engleske i Češke vidjelo se da je falio kompaktnosti, bili smo dosta široki, bilo je dosta prostora između linija. Bilo je dosta loše, ali protiv Škotske je bilo bolje. To moramo i protiv Španjolske, ne smijemo im ostaviti puno prostora između linija jer će oni to sigurno iskoristiti.

- Drago nam je da će napokon biti naši navijači s nama. Vidio sam da su skoro sve karte rasprodane za naš sektor. Napokon se vratio nogomet, napokon su se vratili navijači. Nadam se da će nam pomoći da prijeđemo ovu najtežu stepenicu do sada.

Najbolji igrač Španjolske?

- Ima tu puno novih mlađih igra, dosta se stvari promijenilo u njihovoj momčadi. Ali sve su to top klase i svi su tu negdje, Ne bih nigoga isticao. Moreno je pokazao koliko je dobar protiv Dinama, pa Morata, pa mali Pedri iz Barcelone...

O svom reprezentativnom stažu:

- Došao sam u reprezentaciju još 2015., a debitirao sam tek protiv Brazila uoči Rusije. Ovo će sigurno biti jedna od najbitnijih utakmica u mojoj karijeri. Uz Englesku, ovo je možda jedna od najvažnijih mojih utakmica.

S druge strane, Ivica Olić već je godinama dio stručnog stožera Zlatka Dalića. Iako je prema najavama ovaj Euro trebao propustiti zbog angažmana u moskovskom CSKA, ondje se zadržao tek kratko i ubrzo se vratio među vatrene kojima će svojim iskustvom i znanjem sigurno puno značiti.

- Lijepo je biti opet ovdje, osobito kada je u pitanju ovako veliko natjecanje, iako sam se vratio kada atmosfera baš i nije bila najbolja nakon prva dva rezultata. Sada nakon Škotske je sve puno bolje. Posebno me raduje da sam doživio i jednu i drugu atmosferu - priznao je Olić.

- Sigurno da je teško prognozirati može li Hrvatska ponoviti Rusiju 2018., ali da dosta sve ovisi o atmosferi, definitivno da. Protivnik koji nam dolazi je kao i mi imao loš ulaz na Euru, ali kada pogledamo njihovu zadnju utakmicu, jasno je da se radi o dobroj ekipi. Slovaci nisu prejaki, ali Španjolci su ih demolirali. U ovoj utakmici nema favorita, sve je moguće. Ja mislim i vjerujem da Hrvatska sve može. Idemo proći ovu stepenicu pa da vidimo što dalje.

Kladionice favoriziraju Španjolsku.

- Mi vjerujemo u naše igrače. U ovoj utakmici je sve 50:50. Hrvatska ima svoju kvalitetu kao i Španjolci, mislim da je sve otvoreno.

U Rusiji je trenirao Nikolu Vlašića.

- Imao sam priliku Nikolu Vlašića upoznati u reprezentaciji,a radeći s njime u klubu sam vidio sve njegove kvalitete i mane. Radi se o jednom vrhunskom sportašu i profesionalcu. Nekoliko sezona imamo najboljeg igrača ruske lige. Shvatio sam da je on nju i prerastao i da želi napraviti stepenicu više. Pred sam početak za Euru imao je jednu neugodnu ozljedu koljena, ali srećom je sve završilo dobro. Spreman je. Počeo je zadnju utkamicu od početka i odmah je pokazao da se radi o jednom ubojitom igraču. Strašan je realizator, a opet, voli primiti loptu, voli kontakt, može nositi igrača na leđima. Jako dobro se tu snalazi. Drago mi je da je ozljeda iza njega.

Imate li posebnu taktiku za Busquetsa?

- Mislim da svi treneri reprezentacija kad Busquets igra znaju o kome se radi i kakav je igrač. On je kao vino, što je stariji, to je bolji, teško ga je zaustaviti, pogotovo sada puno znači Španjolskoj kad je puno mlađih igrača. Mi znamo da je on ta veza između napada i obrane i pokušat ćemo sve napraviti da ga neutraliziramo. Nisam siguran hoće li baš biti moguće sto posto ga zatvoriti, jer toliko je dobar. Ali nije samo on tu, oni su stvarno ekipa, i to su pokazali u zadnjoj utakmici.

Što ćete mijenjati za Španjolsku?

- Promjena neće biti puno, ali o tom potom, ima još dosta do utakmice. Dobro je da smo imali dosta dana odmora. Igrači će biti svježi. Jučer smo odradili prvi pravi trening. Sigurno je da Hrvatska ima kvalitetu i jedna od naših ideja je sigurno da mi držimo posjed i vodimo glavnu riječ. Ali i Španjolci imaju kvalitetnu ekipu koja ima igrače koja se može nositi sa svima. Ti igrači možda ne igraju u Realu i Barceloni, ali sigurno da imaju svoju kvalitetu. Ako uzmemo posjed i napravimo presing, napravit ćemo pola posla, ali neće to biti lako. Mi imamo najbolji vezni red, igraju svi u top klubovima, znaju se godinama, ali za tako nešto treba cijela ekipa. Očekujem jednu tešku, neizvjesnu utakmicu. Mislim da će biti neizvjesna i usudio bih se reći, moguće da će ući u produžetke.

- Sigurno je da je nakon Rusije i srebra visoko postavljena ljestvica. Mi očekujemo da će na svim utakmicama to biti permanentno dokazano, ali svi mi znamo koliko je teško ostati stalno u vrhu. Ne samo Hrvatskoj, nego i Njemačkoj i Engleskoj koji imaju i više igrača. Hrvatska se može nositi s najboljima i pobijediti. Igrači nam igraju u vrhunskim klubovima i na top nivou. Ako nemaš igrače u Cheseaju, Madridu, Interu teško se onda nečemu i nadati. Svi znamo da je ovo utakmica u kojoj rezultat može biti ovakav ili onakav, ali nadati se možemo i moramo.

- Drago mi je da je Petković pokazao i u zadnjoj utakmici da je jako bitan i da može odigrati vrhunsku utakmicu bez obzira što u prve dvije nije bio od početka. Pokazao je da je i karakterno jak, čvrst. Mislim da je svaki igrač bitan, i onaj na klupi koji će možda ući pola sata, može riješiti utakmicu.

