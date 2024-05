Europa uvjerena u pobjedu Baby Lasagne, paru iz Zagreba već stigla rezervacija za 2025.: 'Mislili smo da je greška'

Rim Tim Tagi Dim pjevat će se još neko vrijeme, a brojni iznajmljivači u Hrvatskoj imat će i još jedan razlog za pjevanje pobjedi li Marko Purišić na Euroviziji jer bi to značilo i da će Hrvatska biti idući domaćin ovog popularnog natjecanja, čime će cijene smještaja doseći astronomske razine. Oni najveći obožavatelji znaju već kako stoje stvari pa su, jednim korakom ispred svih, već rezervirali smještaj kako bi izbjegli sulude cifre.

Jedna Zagrepčanka ostala je iznenađena kada je njihov smještaj Sweet Escape na zagrebačkoj Peščenici, nedaleko od križanja Heinzlove i Vukovarske, netko rezervirao godinu dana unaprijed, i to na osam noćenja - od 27. travnja do 5. svibnja. To mora da je greška, pomislio si je bračni par.

- Kada sam vidjela da je netko rezervirao naš smještaj za kraj travnja 2025., mislila sam da su pogriješili godinu - ispričala nam je Valentina Turčić koja sa svojim suprugom iznajmljuje stan. Pošteni par javio se Izraelcu koji je napravio tu rezervaciju i pitao ga je li se radilo o pogrešci kako su mislili, no greške nije bilo.

Prepiska Izraelca koji je rezervirao smještaj čak godinu dana unaprijed Foto: Privatna arhiva

''Da, rezervirali smo za iduću godinu zbog Eurovizije. Siguran sam da ćete vi pobijediti i da će Zagreb biti domaćin iduće godine!'' - veselo je odgovorio Izraelac s kojim se par dopisivao. Njihova rezervacija i dalje stoji, kaže nam Valentina, a bračni par je za svoj smještaj na zagrebačkoj Peščenici dobio još jedan upit za nešto kasniji termin, u svibnju 2025. godine, pa možemo samo nagađati da se još netko odlučio okladiti na našeg Baby Lasagnu.

- Ostali smo u čudu jer je rijetkost da netko rezervira smještaj čak godinu dana ranije - objašnjava nam Valentina.

S obzirom na to da cijene tradicionalno odlete u svemir kako neki grad postane domaćin, logičan potez ovog para bio bi da rezervaciju na kraju otkažu i čekaju i ostale iznajmljivače da dignu cijene. Oni to ipak neće učiniti jer bi to, kako nam je kazala Valentina, sa sobom donijelo neke posljedice na platformama za iznajmljivanje pa njihov cijenjeni studio apartman više ne bi imao status superdomaćina.

- Nikada nismo otkazivali rezervacije, a tako nećemo ni sada - poručuje nam.

Kada smo pak nazvali neke hotele i hostele u Zagrebu i pitali ih jesu li im već krenule pristizati rezervacije, mahom su nam govorili kako o tome još nema govora. Još se ne zna ni pobjednik ovogodišnje Eurovizije, niti koji grad će biti idući domaćin, a bome niti datum, govorili su nam telefonski, pa smo ih morali uvjeravati da neki obožavatelji i bez tih informacija odabiru Zagreb, vjerujući kladionicama koji mu daju prednost od čak 33%.

Tako ovaj slučaj zasad ostaje iznimka pa se smještaj još u Zagrebu u tom periodu može se naći i na popustu. Primjerice, za osam noćenja za dvije osobe pronašli smo studio apartman nedaleko od Trga žrtava fašizma za ukupno 529 eura, što bi značilo da bi jedna osoba noćenje u širem centru grada platila tek 33 eura. Ako je suditi prema slučaju Liverpoola koji je lani bio domaćin Eurovizije, a kada je cijena smještaja na Airbnbu skočila za nevjerojatnih 356,8 posto, vlasnici tog istog apartmana kod Džamije mogli bi s razlogom trljati ruke pobjedom Baby Lasagne jer bi svoj smještaj mogli naplatiti čak 1.900 eura!

- U svakom slučaju se veselimo Euroviziji! Inače je ne gledamo, ali ova pjesma od Baby Lasagne mi se čini kao super stvar - poručuje Valentina, koja u svakom slučaju neće morati brinuti hoće li smještaj iduće godine biti popunjen.

