UŽIVO Odličan nastup! Cijela dvorana je pjevala s Baby Lasagnom 'Rim Tim Tagi Dim'

U 21 sat počela je prva polufinalna večer Eurovizije, a naš predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim TIm Tagi Dim" nastupa sedmi po redu, a tijek cijele večeri možete pratiti uživo na našem portalu. Zahvaljujući pobjedi Loreen s pjesmom "Tattoo", u Liverpoolu 2023., švedska televizijska kuća SVT, zajedno s Europskom radiodifuzijskom unijom (EBU), organizator je ovogodišnjeg natjecanja.

Kroz večerašnju prvu polufinalnu večer u Malmö Areni vode nas hollywoodska a zvijezda Malin Åkerman i popularna švedska televizijska voditeljica, komičarka i eurovizijska veteranka Petra Mede. Deset izvođača koji dobiju najviše glasova publike večeras ide u finale koje se održava ovu subotu.

21:53 Hera Björk privukla je međunarodnu pozornost kada je predstavljala Island na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2010. sa svojom hit pjesmom Je Ne Sais Quoi. Sada je svoju domovinu predstavila pjesmom "Scared of Heights". Herina pjesma za Euroviziju 2024., govori o trijumfu ljubavi nad nevoljama. Ona želi da se svatko tko sluša ovu pjesmu suoči sa svojim strahovima, prigrli svoju ranjivost i otkrije emocije.

21:46 Na pozornicu je stigao Baby Lasagna, a publika ga je dočekala pljeskom i već na prve taktove "Rim Tim Tagi Dim" svi su počeli plesati u ritmu ovog hita i cijela dvorana u kojoj je devet tisuća gledatelja pjevaju s našim Markom Purišićem njegov hit! Samouvjerenim i energičnim nastupom uz brojne efekte pokazao je još jednom zašto je favorit za pobjednika.

Foto: Reuters

21:42 Luna s pjesmom "The tower" predstavlja Poljsku. Ova glazbenica zna svirati violinu i klavir, piše pjesme na engleskom i poljskom i skladateljica, a također je i učiteljica joge. Zanimaju je umjetnost, filozofija i moda, ali fascinirana je i astrologijom. Nakon Lune na eurovizijsku pozornicu stiže naš Baby Lasagna.

21:37 Alyona Alyona & Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria" predstavile su Ukrajinu na ovom prestižnom glazbenom natjecanju. Alyona Alyona najpopularnija je reperica u Ukrajini i suosnivačica velike lokalne izdavačke kuće s kojom su suradnju potpisali pobjednici Eurosonga 2022. Kalush Orchestra. Jerry Heil postala je jako popularna umjetnica sa svojim videoblogovima, koji imaju desetke milijuna pregleda na YouTubeu. Pjesma "Teresa & Maria", objašnjavaju izvođačice, napisana je kako bi podsjetila ljude da je svatko sposoban postići velike stvari u životu i da nas kroz život definiraju naša djela.

21:32 Predstavnik Velike Britanije Olly Alexander nastupio je četvrti s pjesmom "Dizzy". Ovaj glazbenik je i glumac i modna ikona te je su njegova dva albuma bila broj jedan u Velikoj Britaniji i nedavno mu je dodijeljena nagrada BRIT Billion Award. Velika Britanija pripada skupini pet zemalja koje izravno ulaze svake godine u finale, a ove godine po prvi puta te zemlje nastupaju i u polufinalnim večerima.

21:25 Bambie Ray Robinson predstavljaju Irsku na Euroviziji s pjesmom "Doomsday Blue" koja je oda queer zajednici. Robinsonova glazba inspirirana je raznim temama, uključujući raskide, vještičarenje i ovisnost o drogama.

21:21 Silvester Belt predstavlja Litvu na Euroviziji i kako ističe glazba je bila sastavni dio njegovog života od djetinjstva. Njegove su pjesme nadahnute osobnim životnim iskustvima, posebno na dio oko istraživanje svoje seksualnosti u homofobnom okruženju u kojem je odrastao i govori o tome kako je potiskivanje tih emocija duboko utjecalo na njega. Na Euroviziji se predstavio pjesmom "Luktelk" koja govori o tome kako je biti zaglavljeni u limbu između jedva postojanja i osjećaja da ste živi.

21:17 Teodora Pavlovska javnosti poznatija kao Teya Dora je predstavnica Srbije nastupila je druga na pozornici u Malmo Areni i publici u dvorani i milijunima gledatelja diljem svijeta predstavila je pjesmu "Ramonda". Ona je prošle godine objavila hit 'Džanum', koji se pojavilo u popularnoj seriji 'Južni Vetar'. Njezina pjesma je nakon šest mjeseci poslušana više od 42 milijuna puta samo na Spotifyju, a na YouTubeu je imala 43 milijuna pregleda.

21:14 Prvu polufinalnu večer otvorila je predstavnica Cipra Sília Kapsí. Ova pjevačica, plesačica i glumica rođena je 2006. godine i Cipar predstavlja s pjesmom "Liar". Silia je pjevačica ciparskog i grčkog podrijetla, rođena i odrasla u Sydneyju. Silia je 2022. objavila debitantsku pjesmu "Who Am I?", koju je napisala i skladala u dobi od 12 godina. Sljedeći singlovi, "No Boys Allowed" i "Disco Dancer", uslijedili su u ožujku i svibnju 2023. godine.

21:00 U Malmö Areni počela je prva polufinalna večer 68. izdanja Eurovizije. Tri izvođača s prošlih natjecanja za pjesmu Eurovizije – Eleni Foureira, Eric Saade i Chanel izveli su uvodne pjesme. Eleni je izvela pjesmu 'Fuego', a Eric svoj hit 'Popular' dok je Chanel nastupila s pjesmom 'SloMo'.Voditeljice su se zahvalile prošlogodišnjem domaćinu Liverpoolu koji je u ime pobjednika Ukrajine prošle godine organizirao ovo glazbeno natjecanje.

Naš predstavnik Marko Purišić zasad ima odličan plasman na eurovizijskim kladionicama koje mu zasad daju 35 posto šansi za pobjedu. U Malmö Areni će Baby Lasagna imati veliku podršku hrvatskih navijača koji su u velikom broju stigli u Švedsku iz svih krajeva Hrvatske i poručili su Marku neka nam dovede Euroviziju u Hrvatsku.

