VIDEO Ukrajina naoružala svoje dronove pa ušla u bitku s ruskim helikopterom: 'Mnogi su mislili da je ovo nemoguće'

Ukrajina je pokrenula značajan korak u jačanju svoje pomorske obrane, naoružavajući svoje bespilotne letjelice protuzračnim projektilima kako bi se suprotstavila rastućoj ruskoj dominaciji nebom iznad Crnog mora. Da su naoružali svoje dronove, može se vidjeti iz videa koji je objavilo rusko Ministarstvo obrane, koje je dokumentiralo žestoku bitku koja se nedavno odvijala iznad Crnog mora između ukrajinske bespilotne letjelice naoružane s najmanje jednom raketom i ruskog helikoptera. Točno mjesto i datum pomorske borbe nisu sigurni.

Na snimci se vidi ukrajinski dron kako spretno manevrira kako bi izbjegao napade ruskog jurišnog helikoptera. Videosnimka koju su snimila dvojica pilota, a koju su kasnije objavili ruski Telegram kanali, prikazuje helikopter kako lovi ukrajinski dron dok meci udaraju u more oko njega. Ovaj prizor označava prvi put da je primijećena ukrajinska pomorska bespilotna letjelica naoružana protuzračnim projektilom, što je znak brze evolucije u strategiji obrane Ukrajine. Ipak, naposljetku, dron usporava i zaustavlja se prije nego što ga zahvati nova paljba. Zapali se, a zatim eksplodira. Dim, vatra i voda u tom su trenutku krenuli prema ruskom helikopteru, no on se uspije brzo sklonuti s puta, piše The Telegraph.

Tymofiy Mylovanov, analitičar ukrajinskog rata, ističe da ovaj korak predstavlja značajan napredak jer su Ukrajinci uspjeli prilagoditi svoje pomorske bespilotne letjelice za nošenje protuzračnih projektila, što je do sada smatrano teškim izazovom. "Ukrajinci su prilagodili pomorske bespilotne letjelice za nošenje sovjetskih projektila zrak-zrak", rekao je. "Mnogi su vjerovali da je to nemoguće, sve do danas."

Ukrajina je, inače, već ostvarila uspjehe u svojem programu "dronova kamikaza", koji je pridonio premještanju ruske Crnomorske flote iz izvorne baze na Krimu u luku Novorossiysk, gdje je ruska mornarica izgradila posebne obrambene barijere za bespilotne letjelice. Mylovanov je rekao da je jedna od prednosti ukrajinskog programa njegova brza sposobnost učenja iz neuspjeha i prilagodbe. "Sada bismo trebali očekivati ​​brzu evoluciju ukrajinskih pomorskih bespilotnih letjelica koje će nositi druge bespilotne letjelice, brodske projektile i više protuzračne obrane", rekao je.

Oružje priključeno na ukrajinsku bespilotnu letjelicu identificirano je kao dvije rakete AA-11 Archer, koje je HI Sutton, neovisni mornarički analitičar, opisao kao "projektil za borbu iz sovjetske ere" s dometom do približno 16 kilometara kada je ispaljen iz pomorskog drona. "Stvarni dometi djelovanja bili bi ograničeni ugrađenim senzorima, tako da su vjerojatno mnogo kraći. Svejedno, vjerojatno je općenito učinkovit kao projektil zemlja-zrak", rekao je.

Vladimir Putin, koji je u utorak po peti put inauguriran za predsjednika Rusije, čini se sve uvjerenijim da će dobiti svoj rat u Ukrajini, ali je naizgled, primjećuje Telegraph, frustriran nesposobnošću njegove Crnomorske flote da se obrani od ukrajinskih napada. Ove godine smijenio je zapovjednika Crnomorske flote nakon što je nizom raketnih napada uništeno nekoliko ratnih brodova.

