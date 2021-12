Turski mediji se raspisali o slavnom Hrvatu: Bilić sve dogovorio, stiže na klupu Fenera

Turski dnevnik Fanatik tvrdi da se Slaven Bilić vraća u Tursku i preuzima Fenerbahçe. Bilić, koji je od 2013. do 2015. godine vodio Fenerbahçeove gradske rivale Beşiktaş, od siječnja ove godine je u Kini, gdje je trener Beijing Guoana.

"Slaven Bilić je novi trener Fenerbahçea. Uprava istanbulskog kluba i hrvatski trener postigli su dogovor te će Bilić u Fenerbahçeu godišnje zarađivati 2,9 milijuna eura. I Beşiktaş je htio dovesti Bilića, ali im je on rekao: 'Hvala na ponudi, no dogovorio sam se s drugim klubom.' Nije naveo koji je to klub, ali riječ je o Fenerbahçeu", piše Fanatik.

Fenerbahçe je tek šesti u turskom prvenstvu i ima čak 17 bodova manje od vodećeg Trabzonspora. U Europi Fenerbahçe igra u Konferencijskoj ligi, suparnik će mu biti praška Slavia.

Turci navode da će Bilić posljednju utakmicu u Kini odraditi 3. siječnja i nakon toga otputovati za Tursku. Debitirati bi za Fenerbahçe trebao 10. siječnja protiv Adane. U Kini je Bilić, navodno, zarađivao oko pet milijuna eura.

Bilić je Beijing Guoan vodio u 17 utakmica. Ima učinak od osam pobjeda, tri remija i šest poraza uz gol-razliku 24:22.