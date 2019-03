Što bi rekao Krešo? Zadar će u kvalifikacijama spašavati ostanak u ABA ligi

Košarkaši Zadra u susretu su 22. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima s 82-100 (14-26, 25-35, 23-18, 20-21).

Zadar je tako sezonu okončao s omjerom pobjeda i poraza 7-15, a Igokea s 8-14.

Zadar će sezonu okončati na pretposljednjem, 11. mjestu koje vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak u ABA ligi protiv drugoplasirane momčadi iz druge ABA lige.

Kvalifikacije za ostanak u regionalnom natjecanju Zadar će igrati krajem travnja i početkom svibnja. Prva utakmica u seriji na dvije pobjede igrat će se 27. travnja, druga 30. travnja, a eventualna treća 3. svibnja.

Zadrani su katastrofalno krenuli u susret, domaći je sastav vrlo brzo preuzeo kontrolu rezultata, serijom 9-0 poveo s 14-7, do kraja prve četvrtine izgradio i 12 poena prednosti, a sredinom druge četvrtine je prvi put stigao i do plus 20 (40-20).

Na odmor se otišlo s vodstvo Igokee 61-39, a taj 61 primljen pogodak u prvom poluvremenu najbolje govori o pristupu igrača Zadra utakmici koja je izravno odlučivala o osiguranju ostanka u ABA ligi.

U drugom poluvremenu Zadar je zaigrao daleko agresivnije u obrani te je četiri i pol minute prije kraja imao napad na minus šest (82-76), no Lovre Bašić se spetljao na sredini igrališta, izgubio loptu, pa napravio nesportsku osobnu pogrešku i prilika za preokret je nestala.

Luka Žorić s 23 i Luka Babić s 15 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok je Danilo Anđušić ubacio 29 za Igokeu.

>> Pogledajte koji posao radi hrvatski košarkaš koji igra prvu ligu