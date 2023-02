Srbić postao 'maneken' tvrtke za proizvodnju kranova: Konačno želim osvojiti europsko zlato

Tin Srbić, jedan od najboljih hrvatskih gimnastičara, sutra kreće u novu sezonu. Putuje u Njemačku, u Cottbus gdje će se održati prvi Svjetski kup u ovoj godini. Iz Cottbusa se ide u Dohu, pa u Baku gdje su sljedeća dva Svjetska kupa. Za Tina je ova sezona jako bitna jer se love mjesta za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a ondje Tin želi ponoviti uspjeh iz Tokija, kada je osvojio srebro na preči. No, put do Pariza vodi preko Svjetskog prvenstva, koje će se održati krajem godine u Belgiji. Ali, prvo se treba plasirati na SP i zato su važni plasmani na svjetskim kupovima koji su kvalifikacijski.

Kolman ide na kraj vježbe

– Ovo će biti jedan od najdužih putova u mojoj karijeri. Rijetko kad vežemo čak tri natjecanja zaredom i rijetko su tri natjecanja vikend za vikend. Kako su svjetski kupovi kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo, morao sam biti spreman za ovako rani početak sezone. Dobro sam trenirao, osjećam se puno bolje nego na početku prošle sezone – rekao je Tin.

Kako će vaša vježba izgledati ove sezone?

– Prvo, moram vratiti tu neku svoju prepoznatljivost u vježbi, a to znači veza letova, tri elementa leta zaredom. Prije sam ih radio četiri, ali po novom pravilniku mogu samo tri. Na početku vježbe imam prvo dva lagana elementa, a onda tri vezana leta da pokažem moć i energiju. Na kraju dokazi taj element Kolman koji je jako opasan, ali i atraktivan. Možda čudno zvuči da mi taj element odgovara da bude posljednji bez obzira na umor koji dolazi kako vježba odmiče. Prošle sezone Kolmana sam radio kao prvi element i to se nije pokazalo dobrim. Ali, radio sam ga prvog jer je bio nov i moram sam biti sto posto koncentriran za njegovu izvedbu. Sada je prošla godina dana, utrenirao sam ga tako da sam ga stavio na kraj vježbe. U kvalifikacijama u Cottbusu ga neću izvesti, ali hoću sigurno u finalu.

24.10.2022.,Zagreb, SC Lucko, hrvatski gimnasticar, Tin Srbic prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Liverpool, odradio trening te dao izjavu za medije. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Koji su ciljevi u ovoj sezoni?

– Nekako mi je u ovom trenutku teško razmišljati o Parizu jer mi se čini kao da je Tokio bio jučer. Te kvalifikacije su užasno teške, pa idem korak po korak dok ne dođe Svjetsko prvenstvo. No, tu je još i Europsko prvenstvo, a meni je želja da konačno osvojim zlato. Činjenica je da mi europska prvenstva baš ne odgovaraju jer sam imao puno bolje nastupe i rezultate na Svjetskim prvenstvima. Europsko prvenstvo je u travnju, dakle u prvom dijelu sezone, nakon što odradimo nastupe na svjetskim kupovima. Nakon EP-a počet ću razmišljati o Olimpijskim igrama u Parizu.

Europsko prvenstvo je u Turskoj, a svi znamo kako je ta zemlja pogođena potresom...

– Ne zabrinjava me put u Tursku, već me zabrinjava sva ta situacija oko tog potresa. Antalya je daleko od epicentra potresa, no ne znam je li možda prerano da se u Turskoj organiziraju tako velika sportska natjecanja. Ne bih bio ljutit da se to otkaže i održi u nekoj drugoj zemlji.

Za pogrešku 50 centi

Trener Lucijan Krce kupio je kasicu s natpisom I love Pariz. Što to znači?

– To je moja ideja. Tamo se ubacuju euri. Primjerice, imam jedan ili dva elementa koje izvodim na treningu i ne smijem pogriješiti. Svaka pogreška je 50 centi. Primjerice, ako pogriješim saskok, onda je to 50 centi. Do sada nijednom nisam pogriješio. Najveća kazna je za nesportsko ponašanje na treningu. To je jedan euro. Tu sam već ubacio nekoliko eura. Nekad budem ljutit pa šutnem prvo što mi se nađe pod nogom i to je odmah kazna.

Potpisali ste prvi pravi sponzorski ugovor?

– Da, i to s austrijskom tvrtkom Palfinger. Tvrtka se bavi proizvodnjom pokretnih dizalica i kranova. Ovo mi je prvo sponzorstvo gdje dobivam novac i gdje reklamiran njihov logo na dresu i trenirci s kojom ću, nadam se, izlaziti na dodjelu medalja. Logo je žut. Potpisali smo ugovor na dvije godine, a vjerujem da će se ta suradnja nastaviti i poslije. Malo sam razočaran što takav sponzorski ugovor nisam potpisao s nekom našom tvrtkom – rekao je Tin koji je prvi stranac kojeg će ova tvrtka reklamirati.

03.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Hrvatski gimnasticar Tin Srbic u finalu prece na Olimpijskim igrama."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo je da ga je ova austrijska tvrtka sama pronašla, a zanimljivo im je bilo što je Tin student strojarstva. Inače, od sportaša najviše sponzoriraju austrijske skijaše.