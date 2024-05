Hrvatska pokazala karakter, od šest setova pola smo dobili na razliku

Pobjeda karakterne momčadi, to bi se moglo najkraće reći nakon još jednog trijumfa hrvatske odbojkaške reprezentacije na startu Zlatne skupine Europske lige. U Tampereu je nakon pobjede u petak protiv domaćina Finske od 3:1 dan kasnije ‘pala’ i Belgija, također s 3:1. U dva dana, od šest dobitnih setova 50 posto njih osvojeno je na razliku, sa 26:24, a baš to znači da ova momčad ima karakter, hladnu glavu i da se ničega ne boji. Kao sigurni sudionici Final Foura, kao domaćini u Osijeku sredinom lipnja, naši su igrači čak imali tak ‘luksuz’ da im rezultat nije od primarne važnosti, nakon ni deset zajedničkih treninga, ali nisu iskoristili taj ‘bonus’, nego su već sada pokazali djelić one igre koju spremaju za završni turnir.

– Velike pohvale momčadi, sviđalo mi se zajedništvo na terenu, a ono što mi se najviše sviđalo jest to što smo ušli u utakmicu bez ikakvih informacija o suparniku. Jako mi se sviđao kapacitet od prvog poena, na adaptaciju u igri.

Ono što smo tražili od momčadi, da se postavi izvan sustava, odmah su odgovorili na to i jako mi se sviđa što je prijenos informacija bio brz, što vjeruju da je to put prema pobjedi. Jako sam sretan zbog ove prve dvije pobjede, a htio bih naglasiti da imamo još puno rezerve za napredak, i da ćemo to još popraviti jer imamo odličnu atmosferu i momčad sjajno reagira – rekao je novi izbornik Igor Juričić.

Kapetan Petar Đirlić, koji je imao 18 poena u utakmici, dodao je:

– Odličan prvi turnir u Finskoj, ne mogu reći da se nismo nadali pobjedama. Rezultat nije bio prioritet, ali stvarno smo radili dobro posljednja dva tjedna na pripremama, bez prijateljskih susreta, tako da je ovo stvarno dobar pokazatelj. Ali, imamo još dosta prostora za napredak, priključuje nam se i Sedlaček uskoro, tako da se definitivno možemo nadati još boljim rezultatima, a i veselimo se što ulazimo u jako dobru formu pred sljedeće vikende i Final Four u Osijeku.