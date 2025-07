Sportski spektakli na dlanu uz Hisense

Hisense, jedan od vodećih globalnih brendova u segmentu potrošačke elektronike i kućanskih aparata, ističe svoje vrhunske zaslone tijekom FIFA Club World Cupa 2025., pozivajući korisnike diljem svijeta da „dožive trenutak“ i uživaju u vrhunskim trenucima sporta, gaminga i kućne zabave.

Od ove godine, korisnici Hisense televizora koji koriste VIDAA platformu imat će pristup DAZN aplikaciji, jednom od najvažnijih igrača u svijetu sportskog streaminga. Prema najnovijim podacima Ampere Analysis, DAZN je vodeći globalni investitor u sportska prava, a tijekom 2025. godine predvodi tržište zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru s FIFA Club World Cupom i brojnim europskim ligama.

Kao službeni sponzor FIFA CWC 2025., Hisense omogućuje svojim korisnicima besplatno praćenje svih utakmica ovog prestižnog natjecanja izravno putem DAZN aplikacije – bez dodatnih troškova.

Foto: Hisense

Zamislite da gledate utakmicu na 100-inčnom ULED Mini-LED televizoru iz U7 serije – svaki udarac, obrana i slavlje prikazani su uz zadivljujuću jasnoću. Dizajniran za gledatelje koji žele osjećaj kao da su na stadionu, U7 s MiniLED PRO tehnologijom donosi izvanredan kontrast i svjetlinu, dok Quantum Dot Colour i Pantone Validated Colour pružaju bogatu, realističnu sliku. Uz 165Hz Game Mode Ultra, 2.1.2 višekanalni surround zvuk i Dolby Atmos, ovaj TV nije samo zaslon – to je vaše VIP mjesto u prvom redu, bilo da pratite prijenos uživo ili se sami upuštate u akciju. Od navijanja publike do tišine prije penala – U7 hvata svaki trenutak s filmskom preciznošću, savršen za dijeljenje s obitelji i prijateljima.

Za one koji traže filmsku razinu slike i energiju stadiona, Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Cinema donosi epsko iskustvo gledanja. Bilo da s prijateljima gledate okršaj najboljih svjetskih klubova ili uživate u filmu nakon utakmice, PX3-PRO sve prikazuje na impresivnoj slici veličine 150 inča, uz 3.000 ANSI lumena svjetline i 110% BT.2020 raspona boja. TriChroma laserska tehnologija osigurava da svaki gol, repriza i izraz lica budu prikazani u nevjerojatnim detaljima i bojama.

Foto: Hisense

Za one koji žele više slobode, Hisense Laser Mini Projector C2 Ultra omogućuje da bilo koju površinu pretvorite u kino platno veličine do 300 inča. Možete organizirati gledanje utakmice na otvorenom, pretvoriti spavaću sobu u kino ili ga ponijeti sa sobom na putovanja. Uz 4K rezoluciju, optički zoom, 3.000 ANSI lumena svjetline i iznimnu točnost boja, C2 Ultra prilagođava se vašem životnom stilu – gdje god vas on odvede.

Kao prvi službeni partner FIFA Club World Cupa 2025., Hisense nastavlja unaprjeđivati svakodnevna iskustva korisnika kroz inovacije u prikazu slike. Bilo da gledate vrhunske svjetske klubove, igrate s prijateljima ili uživate u filmu s najdražima, Hisense omogućuje da uživate u svakom trenutku – bolje, svjetlije i s više radosti.