Sergej Jakirović: U Grčkoj smo dobili šamarčinu, a Baturina mora na pregled

Trener Dinama Sergej Jakirović prokomentirao je pobjedu nad Rudešom (3:0) u 27. kolu HNL-a.

- Imali smo od početka kontrolu nad utakmicom, dosta smo puta dolazili u zadnju trećinu, a zbog lošeg terena i krivih dodavanja nismo upućivali udarac na gol ili bolje centrirali kad smo punili šesnaesterac, makar smo imali dobrih prilika. Ubacili smo na poluvremenu Brodića kao drugog napadača, zabili iz kornera što smo često radili, i onda je bilo lakše završiti utakmicu na najbolji mogući način - rekao je Jakirović.

Kako je bilo podignuti momčad nakon teškog poraza i ispadanja od PAOK-a?

- Dobili smo dobru šamarčinu, moram to priznati, nije bilo jednostavno. Ova grupa igrača je karakterna i radna, slušaju sve što im se kaže, nije bilo problema. Tražili smo s četiri nova igrača novu energiju, imali plan B ako trebamo dodati gasa, na kraju su momci dobro odradili čitavu utakmicu.

Baturina je izašao zbog ozljede.

- Osjetio je peckanje i neki grč, vidjet ćemo. Mora se sutra javiti u reprezentaciju, mora obaviti preglede i vidjet ćemo što će biti.

Nakon pauze zbog reprezentacije slijede dvije utakmice s Hajdukom, u prvenstvu i kupu.

- Sad je pauza dva tjedna, moramo se dobro odmoriti i regenerirati, imamo puno reprezentativaca. Teško je raditi taktičke treninge, ali moramo raditi u nadi da će se svi vratiti zdravi. Čekaju nas dva najveća derbija, moramo se dobro pripremiti, obje su utakmice važne.

Trener Rudeša Davor Mladina pomirio se s ispadanjem.

- Borit ćemo se svaku utakmicu do kraja, igrat ćemo pošteno, pokušati profilirati mlađe igrače za iduću sezonu, radimo to učestalije. Davat ćemo maksimum, zasad je 60 minuta dovoljno, ali očito nije za 90. Dogovorili smo prijateljsku utakmicu protiv Celja u pauzu, raditi na formi i pripremati se za iduće utakmice koje će biti zahtjevne. Dolazi Rijeka, opet slična priča kao Dinamo i Hajduk. Cilj nam je skupiti određeni broj bodova da dignemo saldo. Koliko će nam to uspjeti, vidjet ćemo - rekao je Mladina.