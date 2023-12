Poznato je kada se Nikola Kalinić priključuje Hajduku, Karoglan otkrio detalje

Otkako je Mislav Karoglan zamijenio Ivana Leku na klupi Hajduka, štošta se promijenilo. Splitska momčad jesenski je prvak, a u redove joj je vraćen i Nikola Kalinić. Napadač si diže formu prije proljetnog dijela sezone s obzirom na to da je napustio klub uoči ove sezone.

- Imali smo iskren razgovor. Sam je rekao da mu trebaju pripreme za pripreme, da i on vidi gdje je. Tek kad dođe lopta, odgovori će doći. Ja ne vidim nijedan razlog da ne bude od pomoći. On se 3. siječnja priključuje momčadi, ulazi u rad s loptom. Hoće li trebati raditi adaptaciju, to ćemo vidjeti s trenerima Veršićem i Plenčom. Da ne mislim da Kalinić može pomoći, ne bih ga vraćao - rekao je Karoglan u razgovoru za Dalmatinski portal.

Kalinić (35) je u Hajduk stigao u veljači prošle godine nakon raskida ugovora s Veronom. Jakobušić i Nikoličius u klub su vratili nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske, a onda ga se Leko riješio. Sada će s Hajdukom ponovno u lov na naslov prvaka.

Dodajmo da Hajduk u nastavku prvenstva igra s Rijekom, 28. siječnja.

