Plavi su točno tamo gdje žele biti: Dinamo 2024. godinu zaključio među 24 najbolja kluba Europe!

Odigrano je prvih šest od ukupno osam kola grupne faze nogometne Lige prvaka. Kalendarsku 2024. godinu Dinamo je zaključio točno tamo gdje želi biti i nakon onih preostalih 180 minuta nogometa. Naime, hrvatski prvak nalazi se na 24. mjestu, zadnjem koje vodi u nokaut-fazu natjecanja. Momčad Nenada Bjelice sakupila je osam bodova, jednako koliko imaju i veliki Manchester City, odnosno nizozemski PSV. Ispod njih nalaze se momčadi s manjim brojem bodova, a tu valja izdvojiti Paris SG, Stuttgart, Crvenu zvezdu, Salzburg, Leipzig...

Podsjetimo, Dinamo je krenuo katastrofalnim porazom 2:9 od Bayerna, nakon čega je uslijedio domaći remi s Monacom (2:2). Tada je počela sjajna serija plavih garnirana s dvije gostujuće pobjede. Redom su padali Salzburg (0:2) i Slovan u Bratislavi (1:4). Na zadnje dvije utakmice Dinamo je uzeo jedan bod, i to onaj protiv Celtica ovoga utorka (0:0), a dogodio se i maksimirski poraz od Borussije Dortmund (0:3).

Dinamo do kraja grupne faze igra protiv Arsenala u Londonu 21. siječnja, odnosno protiv Milana u Zagrebu 29. siječnja. Vjerojatno će upravo ta zadnja domaća utakmica biti presudna, biti ona na kojoj će plavi hvatati bodove za prolazak dalje. Sve je otvoreno, a to jasno sugerira i gužva na samoj ljestvici. Naime, od 15. Benfice do 24. Dinama razmak je samo dva boda. Potencijalno će biti važan i svaki pogodak, jer gol-razlika igra presudnu ulogu u formiranju konačne ljestvice.