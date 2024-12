Bjelica u emotivnom intervjuu progovorio o kritikama i problemu s Petkovićem: 'Napravljene su greške...'

Dan nakon maksimirskog remija sa škotskim Celticom veliki je intervju za Dnevnik Nove TV dao trener Dinama Nenad Bjelica. Govorio je i o nekim stvarima o kojima se dosad nije oglašavao, a posebno zanimljiv bio je dio u kojem se dotaknuo Brune Petkovića. Ozlijeđeni Dinamov napadač vratit će se tek iduće godine nakon oporavka od ozljede. U početku utakmice još jednom je prokomentirao utakmicu sa škotskim prvakom u kojoj je završilo 0:0.

"Zadovoljan sam s cijelim utakmicom, naravno da smo željeli 3 boda i mislim da smo napravili na terenu puno toga da i osvojimo 3 boda. Na kraju je bio 1 bod, moramo biti zadovoljni, jer smo igrali protiv jednog protivnika koji je u cijeloj jeseni izgubio samo jednu utakmicu, protiv Dortmunda. U svom prvenstvu je vrlo efikasan i uspješan. Isto tako u LP su bod iznad nas. Klub koji ima tradiciju, povijest, veću vrijednost na TM, veći proračun. Tako da možemo biti zadovoljni, unatoč situaciji u kojoj smo se našli pred utakmicu, s praktički bez 13-14 igrača koji nisu mogli nastupiti. Uzeti bod u takvoj utakmici, moramo biti zadovoljni", rekao je Bjelica na početku.

I dalje trener Dinama vjeruje u prolaz skupine, iako u zadnja dva kola Dinamo igra protiv teških suparnika - Arsenala i Milana.

"Pa ja sam to rekao prije utakmice s Monacom da vjerujem u prolaz. Mislim da sve što smo odigrali u LP je bilo na visokom nivou. Zašto se ne nadati zadnje dvije utakmice da možemo odigrati kao što smo odigrali ovih pet utakmica? Četiri utakmice s dvije pobjede i dva neriješena, samo jedan poraz. Tako da vjerujemo u naše šanse i protiv Arsenala i protiv Milana, tu na našem stadionu, pred našom publikom. Nadamo se i s još nekim igračima koji bi se dotad mogli oporaviti, vratiti u ekipu. Igračima koji su zadnjih nekoliko sezona bili jako važni za Dinamo pa tako i u ovoj sezoni. A trenutno nam nedostaju. Tako da, sigurno ćemo biti jači u tim utakmicama i vjerujemo da imamo svoju šansu za proći dalje. A mislim da će jedna pobjeda u tim utakmicama biti dovoljna."

Emotivan je bio kad je govorio o problemima s ozljedama u njegovoj momčadi u posljednjih otprilike mjesec dana.

"Pa dobro, mi smo poslije Bratislave imali jednu odličnu utakmicu u Gorici gdje smo po svemu trebali pobijediti, ali na kraju je završilo 2:2. Nakon toga smo imali reprezentativnu pauzu u kojoj se prvo ozlijedio Petar Sučić. To je projiciralo da u utakmici protiv Osijeka stavimo Ademija i Mišića koji nisu bili 100 posto. Onda smo u toj utakmici izgubili njih dvojicu. Uz izostanke Nevistića, Petkovića, Cordobe, to je stvarno za nas – pogotovo kad znamo da je sredina terena mjesto gdje se dobivaju utakmice – težak je bio udarac za nas. Pogotovo što u sredini terena imamo mlade igrače, Pavića, imamo Stojkovića, Kačavendu koji godinu, godinu i pol nisu igrali više od 90 minuta. Imamo Roga koji isto nema kontinuitet. Imamo Baturinu koji je jako opterećen s utakmicama tijekom ove jeseni i sigurno da možda sada ne igra na nivou na kojem je igrao na početku sezone. Uz izostanak naravno Petkovića naprijed, koji je Dinamu zadnjih godina bio jako važan i znamo kako je Dinamo izgledao kad Petkovića nije bilo, jednostavno došli smo možda da jednu-dvije utakmice nismo odigrali na nivou. Protiv Rijeke odigrali najgoru utakmicu, gdje nismo zaslužili niti taj bod. A ove druge utakmice odigrali korektno. Opet jedna utakmica protiv Belupa gdje po svemu moraš pobijediti… Utakmicu u Splitu koja je ličila kao da će završiti neriješenim rezultatom. Kažem, dosta je tu bilo peha, i dobrih i loših utakmica, ali izostanci vrlo važnih igrača, pa onda i taj naporan ritam LP i HNL-a, sigurno da je ostavio traga. Jednostavno ekipa nije pružala partije ili imala dovoljno svježine da utakmice pobjeđuje. Sada, ulaziti u neku dublju analizu, mi ćemo to naravno napraviti interno, ali ovako javno, tu bih se zaustavio."

Misli li i dalje da je ovo bolji Dinamo od onog kojeg je vodio prije pet godina?

"Kažem kompletan Dinamo, Dinamo s Petkovićem, Sučićem, Ademijem, Mišićem, Cordobom, Nevistićem na golu… Ne želim time umanjiti doprinos ovih igrača koji su njih zamijenili jer su stvarno dali svoj maksimum i igraju na visokom nivou. Ali kad ti nedostaju ovi igrači, nedostaje ti alternative i mogućnosti da rotiraš. Osim toga ja nisam prošao pripreme, puno igrača nisam poznavao, ima puno novih igrača. Znači, ne znaš u tim situacijama što ti taj igrač može dati. U prvom mandatu u Dinamu naravno da je komotnija situacija ako ti imaš 3-4-5 bodova prednosti pa onda možeš rotirati 11 igrača što sam ja radio. Sada to nije moguće, i zbog izostanaka, a i jer ne poznajem dovoljno igrače da bih radio takve radikalne rotacije. Ali vjerujem da s vremenom i ti igrači na kraju krajeva pokazuju da mogu biti dio Dinama. Mislim da Dinamo ima odličnu kvalitetu, nadam se samo povratku ozlijeđenih igrača jer bi se time pojačala i kvaliteta, a i konkurencija unutar momčadi."

Na novinarsko pitanje zašto je u posljednje vrijeme nervozan prema medijima odgovorio je:

"Kad sam ja bio nervozan prema medijima? Pa kad pročitate što mediji pričaju o pojedinim igračima, pa to igrači čitaju. I onda ja dođem tu, ja ih moram maziti", rekao je.

Ali kritike su dio posla?

"Naravno da su kritike dio posla, ali jedno je kritika, a drugo je omalovažavanje igrača. Ja isto kritiziram moje igrače, oni nekad moraju biti pod kritikom, ali omalovažavati nekoga i reći da mu nije mjesto u Dinamu i da pojma nema… I onda jučer odigra utakmicu bez greške, to je za mene omalovažavanje. Ja ću tu uvijek biti na strani mojih igrača i pokušati iz njih izvući maksimum. Kažem, očito vama svima nije jasno što mi činimo i kako mi radimo pa su možda očekivanja malo prevelika. Ali ja nisam uopće nervozan prema medijima, mislim da svakome na njegovo pitanje pristojno odgovorim, ali sad ako se vama ne sviđa moj odgovor, ako je moj odgovor oštriji, možda ga vi zaslužujete."

Kako je kazao, posebno loše Dinamo je odigrao protiv Rijeke...

"Pa dobro, mislim da smo najlošiju utakmicu protiv Rijeke odigrali. Imali smo previše indisponiranih igrača možda u sredini terena, i Mišić i Ademi su bili onako na 70 posto, Baturina se vratio s reprezentacije gdje je odigrao dvije utakmice po 90 minuta. Jednostavno nismo uspijevali uspostaviti nikakvu kontrolu i s tom utakmicom ne mogu biti nikako zadovoljan. I to je utakmica nakon koje sam ja bio razočaran. Naravno, kad izgubite derbi, isto nije ugodno. Iako kažem, do gola Hajduka to je bila utakmica onako izjednačena, čak možda mi malo bolji. Naravno da nas boli taj poraz, ali utakmica s Rijekom je ona koja me naljutila najviše i zbog koje sam bio najnezadovoljniji."

U kakvom je stanju Petković?

"Pa dobro, to je jedna tema koju mi moramo interno raspraviti i ne tiče se samo Brune Petkovića nego generalno naše medicinske službe i kako je možda uspostaviti da bude još kvalitetnija i još bolja. Jednostavno, u najboljoj namjeri napravljene su nekakve greške u njegovom oporavku i on je nažalost otpao do kraja polusezone. I to je sve što želim reći o tom slučaju."

Pojačanja? Spominje se Mislav Oršić?

"Pa dobro, on je uvijek opcija za Dinamo, tu uopće nema govora. Znamo svi njegovu kvalitetu. Legenda kluba, čovjek čija je slika u tunelu među svim velikanima Dinama. Sad je pitanje kadra koji mi imamo. Pitanje da imamo pet-šest igrača na krilima, trebamo li u tom trenutku ići u to ili ne… Ali ne zbog toga što mislimo da Oršić nama ne može pomoći. Nego da ne bi bio „overbooking“ u poziciji. Ali kažem, to ćemo sve interno raspraviti i vidjeti što je najbolje za klub."