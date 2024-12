Na pomolu novi šok za Dinamo? Zbog jedne zastave na stadionu klub bi mogao biti drakonski kažnjen

Dvoboj Dinama i Celtica koji je u utorak odigran na maksimirskom stadionu mnogi su već i zaboravili. Završilo je 0:0, bez pretjeranih prigoda na obje strane. Kao da su i jedni i drugi željeli ne primiti gol, u čemu su i uspjeli. Ali, s druge strane, nisu ponudili gotovo ništa za dvadesetak tisuća mahom promrznutih gledatelja. Među njima bilo je i preko tisuću škotskih navijača koji su zauzeli južnu tribinu.

A na njoj se našla i jedna "zabranjena" zastava. Naime, navijači Celtica na stadion su nekako uspjeli unijeti zastavu Palestine. Naravno, ne bi tu bilo ništa sporno da se ne radi o utakmici pod okriljem UEFA-e. Krovna europska nogometna organizacija ima nultu toleranciju prema ovom predmetu, a zastava Palestine strogo je zabranjena za isticanje na službenim utakmicama.

Za vrijeme oružanog sukoba Izraela i Palestine UEFA ne dopušta nikakvo promoviranje bilo kakvih političkih poruka. No, ovo nije prvi puta da su navijači Celtica unijeli zastavu Palestine na dvoboju Lige prvaka. Iako su ih iz kluba molili da to ne čine, to se dogodilo u studenom prošle godine na utakmici protiv Atletico Madrida u Glasgowu. Još nekoliko puta palestinska je zastava bila na utakmicama Celtica, a taj propust protiv Atletica klub je koštao točno 17.500 eura.

Celtic će zasigurno biti kažnjen i ovoga puta, ali kaznu bi, i to dosta veliku mogao dobiti i Dinamo, kao domaćin utakmice. Na tribinama se nije smjela naći palestinska zastava. Naravno, Dinamo nema nikakve veze s ovim, niti su njegovi navijači unijeli zastavu, ali su to učinili Škoti, na Dinamovu stadionu...