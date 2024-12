Dinamo izgleda kao grogirani boksač. Nije tajna, na Maksimiru jedva čekaju da se sve završi

U utorak navečer Dinamo je izvukao svoj maksimum s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, tih 0:0 sa Celticom u Ligi prvaka nije ono što su plavi željeli, bod je nedovoljan za prolazak nokaut fazu ovog natjecanja, ali teško se moglo više, osim da je bilo više sreće, pa da je Pjaca zabio, da je neka od onih lopti u gužvama šesnaesterca Celtica završilo u mreži.

Prvo poluvrijeme bilo je poluvrijeme dosade, poput dva boksača koja se previše uvažavaju i nitko neće riskirati da dobije kontraudarac i završi u nokdaunu ili nokautu. Dinamo je u nastavku ipak krenuo naprijed, više je od suparnika pokušavao zadati taj 'sretni udarac' i uzeti puni plijen. No, nije se dogodilo, iako se plavima doista ne treba ništa zamjeriti. Nema kluba koji ne bi teško patio da ostane bez toliko igrača udarne postave, dojam je da bi plavi, da su imali samo dva, tri od tih ozlijeđenih igrača dobili tu utakmicu.

Jedva čekaju pauzu

Sad će na proljeće plavi tražiti pobjedu koja bi ih odvela u nokaut fazu, ali to neće biti lako jer sad su ostali klubovi iz teške kategorije, Arsenal i Milan. No, o tome će Bjelica i društvo razmišljati naknadno. Sad imaju dvije 'borbe' u domaćoj ligi i te dvije runde morali bi dobiti, Lokomotiva i Varaždin sad su apsolutni ključ za plave, zaostatak od šest bodova za Rijekom i Hajdukom nikako ne smije narasti. Previše su udaraca placi dobili i izgubili puno 'rundi' u tom maratonu koji je još daleko od kraja. Srećom po njih, i njihovi su konkurenti znali završiti na konopcima pa bodovna razlika nije veća i na proljeće je dohvatljiva, ne poveća li se u dva preostala kola.

Dinamo jedva čeka kraj ovog dijela prvenstva, pripreme s Bjelicom, oporavak ozlijeđenih igrača i onda će zacijelo jači krenuti u borbu za naslov prvaka. U ovom trenutku plavi izgledaju kao pomalo grogirani boksač koji jedva čeka da još te dvije runde prođu, ali nisu bacili ručnik u ring. Protiv Slavena Belupa i Celtica pokazali su da u njima ima života, da još nisu na koljenima, pa ako su i grogirani, nemojte ih otpisivati.

Na pripremama u Turskoj Bjelica će imati prilike odraditi pripreme s tim dečkima, vjerujemo s kompletnim sastavom, s Petkovićem, Sučićem, Mišićem, Ademijem i još nekima koji su 'načeti', plavi će konačno dobiti i 'kisika', odmoriti se od napornog ritma prije nego što uđu u novu razmjenu udaraca u Ligi prvaka i u nastavak HNL-a. Za očekivati je i nešto svježe 'krvi', plavi su krenuli u potragu za pojačanjima na ključnim pozicijama, brojni igrači koji su došli u posljednje vrijeme nisu se pokazali kao pojačanja, još su samo prinove. I takav oporavljeni Dinamo, s još pokojim novim imenom koje bi trebalo biti pojačanje, a ne bude li odlazaka važnih igrača kao što su Baturina i Sučić koji su u fokusu europskog tržišta, ući će spreman u ring i nastaviti borbu s više aduta negoli ih ima u ovom trenutku.

Bolji u LP-u nego u HNL-u

Nakon utakmice sa Celticom, Nenad Bjelica ostavio je dojam vrlo nervoznog trenera, očito su i njega pogodile kritike kojih je bilo, prije svega je stao u obranu svojih igrača, pogotovo Kulenovića i Bernauera i tu je u pravu, ti dečki uvijek daju sve, i kad im ne ide najbolje, oni su uvijek glavom u utakmici. Ako je Bjelica u pravu kad kaže da imaju golemo zajedništvo, onda problema na proljeće ne bi smjelo biti.

No, sad ipak treba odraditi utakmice s Lokomotivom, koja se bori za prvoligaški život i na posljednjem je mjestu, te Varaždinom, koji igra odlično i drži četvrto mjesto sa samo bodom manje od Dinama. A kad se pogleda statistika, onda je jasno da su i te dvije utakmice plavima prijetnja. Otkako je Bjelica preuzeo plave puno mu bolje ide u Ligi prvaka nego u HNL-u. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Bjelica s plavima u našoj ligi u prosjeku osvajao 1,44 boda po utakmici, a u Ligi prvaka je na 1,60. Iako, već smo pisali o tome, drukčiji je to nogomet, u Europi plavi mogu igrati na čekanje i tranziciju, a u HNL-u moraju napadati, otvoriti se, a onda su bili u defenzivi ranjivi i dobivali su te neugodne udarce zbog kojih su sad pomalo grogirani. No, ponavljamo, nemojte ih otpisivati, ranjeni lav je najopasniji.