Bobanov brat komentirao njegov povratak u Dinamo: 'Vidjeli ste što se dogodilo Milanu kad je otišao'

ZANIMLJIVA IZJAVA

Bivši dinamovac: Hajduk ima ludilo koje traje i sada je na vrhuncu. Stigla je prilika koja se čekala

- O Hajdukovoj izvedbi ne mogu ništa loše reći. Hajduk ima neku energiju koja ga nosi, neku pozitivu, pa i nekad kad mu ne ide, on dobar rezultat zasluži svojim pristupom i odnosom prema igri. Gattuso je unio svoju energiju u igrače, koji vjeruju do kraja, i to u svakoj utakmici pokazuju. I kako onda kazati da Hajduk nije dobar? Ma dobar je, ali i drugi su dobri - rekao je Jertec za VL.