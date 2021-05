Navijači se odriču dijela plaće i daruju zemlju samo da Livaja ostane u Hajduku!

Furioznom završnicom, s pet prvenstvenih pobjeda u nizu, nogometaši Hajduka ostvarili su nešto što se prije mjesec dana činilo nemoguće, izborili su četvrto mjesto i igranje u Europi naredne sezone. U fotofinišu su za jedan bod pretekli najvećeg gubitnika sezone Goricu, koja je mjesto među prva četiri kluba držala prvih 35 kola, a onda posustala baš u posljednjem.

No vratimo se Hajduku i njegovu čudesnom nizu. Čovjek odluke za bijele bio je Marko Livaja, koji je krajem veljače u iznenađujućem transferu stigao na Poljud, u trenutku kad su bijeli imali čak 15 bodova zaostatka za Goricom koja im je bila konkurent za Europu.

Prilika za lijepu zaradu

No donedavni napadač AEK-a digao je Hajduk na novu razinu, s njim u sastavu bijeli su praktički postali nepobjedivi u HNL-u. Naime, od 15 prvenstvenih utakmica u kojima je proljetos igrao Livaja, bijeli su čak iz njih 10 izlazili kao pobjednici, uz četiri remija, te samo jedan poraz od Osijeka. A Livaja je pritom zabio šest pogodaka, od toga po jedan u svakom od posljednjih četiri kola.

Izborio si je takvim sjajnim igrama pretpoziv za Europsko prvenstvo, a svom klubu donio mogućnost lijepe zarade u europskim utakmicama Konferencijske lige.

Kad je osnovano, neki su to natjecanje nazvali trećeligaškim, no Uefa se s izdašnim nagradnim fondom potrudila da to ipak ne bude tako. Jer, ulazak u 2. pretkolo Konferencijske lige jamči minimalno 350.000 eura, odnosno toliko dobivaju klubovi koji ispadnu u toj fazi natjecanja. Ulazak u 3. pretkolo jamči 550.000, a u play-off 750.000 eura. Klubovi koji se plasiraju u skupinu Konferencijske lige dobit će 2,94 milijuna eura, što je samo 690.000 eura manje nego što se dobije za plasman u Europa ligu. A s obzirom na to da će u Konferencijskoj ligi igrati slabiji klubovi nego u Europskoj ligi, Hajduk ima priliku konačno zaraditi neki veći novac od Uefe.

No kako bi se to postiglo, bit će ključno zadržati Marka Livaju u momčadi. Ponuda za njega neće nedostajati, ali Livaja je već naznačio da bi rado ostao na Poljudu. Naravno, uz plaću kakvu zaslužuje, a koja sigurno nije mala.

Livajine sposobnosti najbolje je u tri kratke rečenice prekjučer opisao trener Lokomotive Toplak.

– Nogomet je jako jednostavna igra kad je igraju majstori. Marko Livaja je taj majstor koji radi prevagu i nitko mu ništa ne može. On se igra nogometa.

I zaista, Hajduk bez Livaje samo je prosječna momčad.

A dobra vijest za navijače bijelih jest što je i sam Livaja nakon utakmice izrazio želju za ostankom.

– Cijela ova polusezona bila je teška, imali smo dosta teških utakmica, čak i neki loš period, ali pokazali smo karakter i mislim da smo zasluženo ušli u Europu nakon ova četiri mjeseca. Htio bih zahvaliti treneru, suigračima i svima, dali su svi 120 posto i Bog nas je nagradio na kraju. Što se tiče moje budućnosti u Hajduku, imat ćemo idući tjedan neke razgovore, sjest ćemo s predsjednikom i sportskim direktorom i vidjeti što dalje – poručio je Livaja.

Neki navijači nude mu i zemlju pa i dio svoje plaće, samo da ostane na Poljudu.

“Nudim Livaji i Biuku 10 posto svoje plaće svaki mjesec i svakome komad zemlje u Hercegovini, samo ostanite!”

Mladi Stipe Biuk drugi je igrač kojeg na Poljudu moraju zadržati žele li biti konkurentni u Europi te napasti barem drugo mjesto u HNL-u. Dečko je tek proljetos dobio priliku, a toliko ju je dobro iskoristio da je dobio i poziv Igora Bišćana za četvrtfinalnu utakmicu Eura do 21 godine.

Kalinić ovisan o Aston Villi

Treća okosnica Hajduka trebao bi biti Lovre Kalinić, drugi vratar vatrenih kojem se isplatio dolazak na posudbu iz Aston Ville. U tom će engleskom klubu jako teško dobiti šansu i iduće sezone, jer Emiliano Martínez možda je trenutačno i najbolji vratar Premiershipa. U najboljem slučaju Kalinić mu može biti samo rezerva, a ne treća opcija na vratima kao što je bio prije dolaska u Split.

Uglavnom, o Kalinićevoj mogućoj novoj posudbi odlučivat će Aston Villa s kojom Lovre ima ugovor do ljeta 2023. godine. Želja da Kalinić ostane u Hajduku, naravno, nije uopće upitna.

Pitanje je i tko će povesti Hajduk na nove pripreme, jer iako je ostvario podvig s bijelima, ne zna se hoće li Paolo Tramezzani ostati na klupi.

– Uprava Hajduka donijet će odluku u sljedećim danima. Imam i ja pravo na svoja razmišljanja, a dani koji slijede dat će odgovore – tajnovito je poručio Talijan.

Očito je da ne cvate prevelika ljubav između njega i Uprave.