Najavljen program bogate sezone Formule 1, otkriveno što će biti s VN Nizozemske

Velika nagrada Nizozemske će ostati u kalendaru utrka Svjetskog prvenstva formule 1 najmanje do 2025., objavili su u četvrtak promotori.

F1 bolidi su se na nizozemsko tlo vratili prošle godine, nakon što je prethodno posljednja Velika nagrada Nizozemske održana 1985. Originalno je potpisan trogodišnji ugovor, ali zbog popularnosti utrke već je ove godine produžen do 2025.

Foto: EDGAR SU/REUTERS Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 1, 2022 Red Bull's Max Verstappen and Sergio Perez in action during qualifying REUTERS/Edgar Su Photo: EDGAR SU/REUTERS

Uzletom Nizozemca Maxa Verstappena i njegovim osvajanjem naslova svjetskog prvaka 2021. i ove godine, popularnost formule 1 je toliko narasla da su sve ulaznice za utrku koja će biti održana u Zandvoortu u kolovozu sljedeće godine već rasprodane.

"Velika nagrada Nizozemske je vrlo brzo postala omiljena utrka u kalendaru među zaljubljenicima u naš sport, donoseći nevjerojanu energiju i sjajno iskustvo svake godine", izjavio je u priopćenju prvi operativac tvrtke "F1" Stefano Domenicali te dodao:

"Postoji veliko zanimanje za organiziranje F1 utrka pa je ovaj ugovor priznanje ekipi za ono što je učinila da bi učvrstila poziciju Zandvoorta u kalendaru do 2025., a mi jedva čekamo da se tamo vratimo sljedeće ljeto."

Foto: EDGAR SU/REUTERS Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 1, 2022 Ferrari's Charles Leclerc in action during practice REUTERS/Edgar Su Photo: EDGAR SU/REUTERS

Verstappen je bio pobjednik oba izdanja obnovljene VN Nizozemske, a 2023. bi se na startu trebao naći još jedan nizozemski vozač, Nyck de Vries, kojega je angažirala momčad AlphaTauri.

Iz vodstva utrke su najavili da će i za 2023. pripremiti vrlo bogat program za sve zaljubljenike u formulu 1.