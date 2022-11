Schumacher 'dobio nogu' u F1, ujak Ralf bijesan, a šef kaže: Razbio je previše bolida

Mick Schumacher (23), profesionalni F1 vozač i sin jednog od najboljih vozača u povijesti sporta, Michaela Schumachera, i službeno je ostao bez mjesta u F1 za iduću godinu.

Potvrdila je to njegova dosadašnja momčad, Haas, za koju je nastupio u svoje dvije dosadašnje F1 sezone.

- Htio bih zahvaliti Micku Schumacheru na njegovom doprinosu za momčad u proteklih nekoliko sezona. Mikov pedigre u juniorskim kategorijama je svima znan i nastavio je rasti i u F1 s Haasom, što je kulminiralo njegovim prvim F1 bodovima u karijeri ove sezone - rekao je šef Haasa Gunther Steiner, te dodao:

- Iako smo odlučili ići različitim putevima, momčad Micku želi puno sreće u njegovoj daljnjoj karijeri.

U tužnom je tonu to prihvatio sam Mick.

- Ovo će biti moja posljednja utrka u Haasu. Ne krijem da sam jako razočaran odlukom što mi nisu dali novi ugovor. Hvala Haasu i Ferrariju na ovoj prilici. Uz njih sam odrastao tehnički i osobno. I kad je postalo najteže, shvatio sam koliko volim ovaj sport. Zaslužujem mjesto u Formuli 1 i snažno ću se boriti za povratak - rekao je Schumacher.

Dok je u njegovoj reakciji i bilo nešto razumijevanja, u reakciji njegove obitelji nije. Mickov ujak i također nekoć poznati F1 vozač Ralf Schumacher stao je u obranu svojeg nećaka, i to u poprilično ljutitom tonu.

- Mislim da se uopće nisu odnosili pošteno prema njemu. Michael je tamo pokazao svoj potencijal, i što god je napravio, Haas i Gunther Steiner nikad nisu bili zadovoljni. Cijelo ponašanje prema Micku s njihove strane ne može biti normalno objašnjeno, to mora biti nešto osobno ili neka agenda - rekao je Ralf Schumacher.

Razlog zbog kojeg Mick više neće biti u Formuli 1 je jasan i svi pomni pratitelji sporta to znaju - u obje svoje sezone Schumacher je bio uvjerljiv rekorder u F1 po financijskoj šteti za svoju momčad, šteti koju je 'osigurao' iznimno učestalim izlijetanjima kojima je poprilično često uništavao bolid.

U protekle dvije sezone samo svojim izlijetanjima koštao je Haas oko pet milijuna eura, 3.5 milijuna više od sljedećeg vozača na tom popisu.

- Mick ima potencijala, ali znate da nas košta bogatstvo i da mi jednostavno nemamo novac popravljati sva ta njegova razbijanja bolida, a znate i da ih je puno razbio - rekao je financijer i osnivač Haasa, Gene Haas.

Kap koja je prelila čašu se pojavila proteklog vikenda u Brazilu na Interlagosu, u pretposljednjoj utrci sezone, kad je njegov momčadski kolega Kevin Magnussen u kvalifikacijama završio kao prvi na 'pole poziciji', dok je Schumacher završio na posljednjem 20. mjestu.

Budući da su dva bolida u momčadi najsličnija po performansu od svih 20 na gridu, ali i da se prvi put u povijesti dogodilo da je jedan kolega iz momčadi prvi, a jedan zadnji u kvalifikacijama, ovo je bio velik, i pokazalo se, presudni udarac za Micka Schumachera u Formuli 1.

U Haasu će Schumachera zamijeniti iskusni sunarodnjak Nico Hulkenberg (35), koji iza sebe u karijeri ima 181 F1 utrku, a nastupao je za Williams, Force Indiju, Sauber, Renault, te posljednje Aston Martin.

Ovom odlukom je kompletiran i popis F1 vozača za 2023. godinu:

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari: Charles LeClerc, Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Alpine: Esteban Ocon, Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alfa Romeo: Valterri Bottas, Guanyu Zhou

Haas: Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda, Nyck de Vries

Williams: Alexander Albon, Logan Sargeant