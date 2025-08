Može li jednom bez šokova? Ma kakvi... Ali jedan igrač potvrdio je o kakvom se potencijalu radi

Nogometaši Hajduka prošli su drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon remija (1:1) u prvoj utakmicu u Azerbajdžanu, Splićani su na Poljudu s 2:1 svladali Ziru i u trećem pretkolu natjecanja igrat će protiv albanskog Dinama koji je s ukupnih 3:2 pobijedio Atletic Club d'Escaldes. Nakon izvedbe u prvoj utakmici, dojam je bio da će Hajduk pred svojim navijačima, relativno lagano svladati azerbajdžansku Ziru. Posebice u poljudskom grotlu pred više od 30 tisuća navijača. Nadali su se splitski navijači da, bez potcjenjivanja, protiv ovakvog suparnika mora proći barem jedna europska večer bez šokova. Toliko puta smo takav scenarij gledali u režiji splitske momčadi, a ovaj će isto biti za antologiju. Nije opet moglo bez drame. Momčad Gonzala Garcije imala je vodstvo 1:0 (Krovinović, 19. minuta) i prolazak u sljedeću fazu natjecanja samo tri minute prije posljednjeg sučeva zvižduka, no katastrofalna reakcija Ivice Ivušića kojemu je Djibrilla duboko u sudačkoj nadoknadi zabio pogodak iz mrtvog kuta i odveo susret u produžetke. Bio je to apsolutni šok na Poljudu, no srećom imao je Hajduk svog junaka. Yassine Benrahou u petoj je minuti prvog produžetka sjajno pogodio iz slobodnog udarca s 25 metara i svojoj momčadi osigurao pobjedu nakon koje su Splićani mogli odahnuti, a navijači napokon početi slaviti.

Zira je momčad koja, kada se sve zbroji, ipak bila po mjeri ovom Hajduku. Nakon desetak minuta utakmice Poljudom se prolomio zvižduk negodovanja. Bilo je to zbog načina na koji je momčad Gonzala Garcije ušla u utakmicu. Kao da ih je iznenadio visoki izlazak Azerbajdžanaca u presing i u tim okolnostima nikako Splićani nisu uspijevali uspostaviti igru. Srećom, Garcija je u tim trenucima za ovu razinu ipak imao mehanizme izlaska iz protivničkog presinga. Prvi put je po lijevoj strani probio Šimun Hrgović, a u 19. je Hajduk imao vodstvo. Hrgović je dao pravovremenu loptu Marku Livaji koji je u šesnaestercu dobro odigrao na Filipa Krovinovića. Hajdukov veznjak ispratio je akciju i poentirao u bliži kut. Zadnji pogodak za Hajduk zabio je u prvenstvu protiv Dinama (2:2) u ožujku ove godine. Jasno je sinoć bilo na kakvom će stilu igre inzistirati Gonzalo Garcia. Miran pas, igra od vratara i inzistiranje na posjedu. Zira je bila protivnik po mjeri i idealan poligon za uvježbavanje nekih osnovnih mehanizama takve igre.

No, sinoć je na Poljudu opet jasno što treba biti jedan od Hajdukovih strateških planova. Naravno, riječ je o Šimunu Hrgoviću. Njegova izvedba bila je na razini, dao je loptu Livaji što je prethodilo pogotku. Ali još jednom potvrdio da se radi o igraču iznimnog potencijala. Sigurno se Garcia mučio s defenzivnim taktičkim varijantama u pripremu utakmice, a najviše glavobolje zadavala mu je mršavi roster za stoperske pozicije. No, sinoć su Branimir Mlačić, do ozljede, a posebice Zvonimir Šarlija odigrali dobro. Hajdukovom treneru valjda je jasno da mu Diallo ne može igrati na poziciji stopera. Nema potrebnu mirnoću, stalno ulazi u riskantne driblinge i dodavanja i često je krivo postavljen. Garcia najbolje zna u kakvom mu je stanju momčad, no u budućnosti će dobar dio svojih taktičkih zamisli morati zasnivati na Brunu Durdovu. Tom silno nadarenom igraču nikako nije mjesto na klupi, već sada zaslužuje puno više.