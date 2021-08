Mario Mandžukić u Barceloni? 'Nema nikakve šanse da se to dogodi'

Američki ESPN izazvao je podosta pažnje objavom da bi Mario Mandžukić mogao potpisati za Barcelonu s krajem prijelaznog roka, ali najčešće ono što zvuči predobro da bi bila istina na kraju i nije istina.

- João Felix neće napustiti Atletico Madrid. Ne postoje šanse zato, a on ujedno želi ostati u klubu - započeo je u svojoj Twitter objavi Fabrizio Romano, talijanski sportski novinar koji rijetko griješi kad su u pitanju informacije ovog tipa, a potom dodao:

- Također, nema nikakve šanse da Mario Mandžukić dođe u Barcelonu kao slobodan igrač.

João Felix is not leaving Atletico Madrid on #DeadlineDay, not even on loan. There’s no possibility as all parties involved confirm, João only wants to stay. 🚫 @MatteMoretto #FCB #Atleti



There’s also no way for Mario Mandzukic to join Barça as free agent.