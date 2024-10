Lova do krova: Evo koliko je Dinamo ukupno zaradio od Lige prvaka, cifra probija psihološku granicu

Lova je to - samo takva. Zagrebački Dinamo, hrvatski nogometni prvak ove će se sezone poprilično dobro osladiti iz europskog bifea. Kolač je dovoljno velik da ga 36 najboljih europskih klubova - a plavi su u tom društvu - podijeli, a da svima bude dosta. Zna se, novi format i redizajnirana shema nagradnog fonda u Ligi prvaka na Maksimir će donijeti i već donosi puste milijune.

Doduše, da je na Maksimiru ovoga tjedna ostalo 2:0 ili 2:1 za Dinamo protiv Monaca, kapnuo bi u plavu blagajnu još dodatni 1.5 milijun pa bi psihološka granica već bila probijena, ali ni ovako, imamo dojam, nije loše. Po novoj tablici zarade nakon dva kola po skupinama Lige prvaka, hrvatski je prvak zaradio 29.183 milijuna eura. Remi nad Monacom donio mu je 700 tisuća eura u blagajnu, a pobjeda bi bila vrijedna triput toliko, ali rekosmo, za prolivenim mlijekom ne treba plakati...

Na toj je ljestvici Dinamo sada na 30. mjestu, a iza njega su Bologna, Sparta iz praga, španjolska Gorino, Crvena zvezda, Sturm iz Graza te Slovan iz Bratislave, protiv kojega će Dinamo igrati 5. studenog u Slovačkoj.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings after MD2:



🔹 Man City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 overtakes PSG 🇫🇷 at the top

🔹 Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 entered Top 10

🔹 Lille 🇫🇷 climbed to Top 15

🔹 Feyenoord 🇳🇱 entered Top 20

🔹 Dinamo 🇭🇷 entered Top 30



Each draw is worth €0.7m, each win €2.1m. pic.twitter.com/KHT9qmykZK