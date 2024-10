Europa oduševljena Dinamovim draguljima: 'Pokazali su klasu i zadali Monacu puno glavobolje'

Dinamo je remijem 2-2 protiv Monaca dohvatio prvi bod u ovosezonskoj Ligi prvaka. Modri su vodili 2-0 golovima Sučića u trećoj minuti nadoknade i Baturine u 65., no onda je uslijedio niz pehova. Prvo su nakon kornera primili bizaran gol nakon što se vratar Ivan Nevistić poskliznuo, zatim im nije dosuđen diskutabilan penal na Petkoviću, da bi na kraju Bernauer napravio penal kojeg je Zakaria realizirao i oteo Dinamu dva boda. Evo što je španjolska Marca napisala o utakmici na Maksimiru.

"Mogao je to izgledati kao vrlo neujednačen susret. Monaco je upravo pobijedio Barcelonu, a Hrvati su upravo izgubili od Bayerna s 9:2, u jednom od najupečatljivijih okršaja koje pamtimo", potom dodaje: "U ovakvom fizičkom i kišnom scenariju susreta dobro je došla obrambena petorka izabranika Nenada Bjelice, te su Zagrepčani vrlo komotno prepustili inicijativu gostujućoj momčadi. Remi koji se možda nije činio dovoljan za Monaco na početku utakmice, ali s obzirom na to kako se utakmica odvijala, navijači Ligue 1 momčadi sigurno će to shvatiti kao blagoslov. Remi u dvoboju koji je podsjećao na one iz stare škole: fizičkom dominacijom i obilježen kišom koja nije prestajala tijekom cijelog susreta".

Francuski L'Equipe smatra da je zapravo Monaco ispustio dva boda s obzirom na ulogu favorita objavivši da će "Monaco žaliti nakon ovog neočekivanog remija protiv protivnika koji bi trebao biti jedan od najslabijih u natjecanju‘‘. Dakako, Dinamovi strijelci Sučić i Baturina dobili su isključivo riječi hvale od francuskog portala: ‘‘Dvojica mladih Hrvata iskoristili su dolazak Monaca da pokažu svu svoju klasu. Velika predstava za njih dvojicu‘‘, na to je dodano:

"Baturina je nakon svakog oduzimanja lopte nanio bol Kneževima organizirajući napade svoje momčadi. Nakon što je bio asistent Sučiću (ocjena 6), koji je pokazao nevjerojatnu mirnoću lobom Köhna, postigao je drugi gol na utakmici veličanstvenim udarcem lijevom nogom". Ipak, smatraju da je Monaco i oštećen jer je po njima Arijan Ademi trebao do poluvremena dobiti crveni karton.

