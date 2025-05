Dinamo je doveo trenera koji je preokrenuo sve. Ovaj čovjek napravio je junački posao

Nakon što su u Košarkaškom klubu Dinamo shvatili da nije vrijeme za trenerske eksperimente, na vrijeme su se odlučili za pouzdanije rješenje. Pri skoru od tri pobjede i osam poraza, i nakon najbolnijeg poraza sezone - ispadanja u Ćosićevu kupu od drugorazredne Marsonije - u Dinamu su odlučili zahvaliti neiskusnom treneru Miljkoviću i angažirati iskusnog Damira Mulaomerovića. A bivši hrvatski i BiH izbornik, do prošlog ljeta trener Cedevite Junior, napravio je junački posao. Bezvoljnu i obeshrabrenu družinu pretvorio je u sastav koji grize i koji je iz teške situacije na koncu izborio doigravanje. I ne samo to, jer predvođeni Mulom, dinamovci su izbacili favoriziranu Cedevitu Junior i prošli u polufinale.

A Cedevita junior je bio njegov prethodni klub s kojim se razišao pa smo ga pitali je li ovo bila njegova zadovoljština za iskazano nepovjerenje od strane cedevitaša prošlo ljeto? S obzirom na to kako se, prije prve četvrtfinalne utakmice, srdačno pozdravio s direktorom cedevitaša Zebićem, ovakav odgovor smo i očekivali:

- Ja sam imao čisti sportski motiv, tko će biti bolji u gradu. Proveo sam tri divne godine u Cedeviti Junior, sa sjajnim ljudima, i napravili smo dobre rezultate. Uostalom, Kučić i Serdarušić su izašli iz moje ere. Roka Radovića i Cianija smo u ljubljansku Cedevitu vratili spremne. Znači, napravili smo dobrog posla, naročito prvu sezonu. Ja sam bio jako zadovoljan, bez obzira na to što sam na kraju morao otići. Bilo je tu još nekih situacija o kojima ne bih htio ali imam veliko poštovanje prema predsjedniku Vrankoviću i direktoru Zebiću, onima koji vode taj klub.

S obzirom na to da je preuzeo momčad na fenjeraškim pozicijama, što je to uspio promijeniti i pokrenuti kod dinamovaca?

- Ja sam već 12 godina trener pa imam i nešto iskustva a vjerujem da je tu pomogla i način na koji komuniciram s igračima. Oni su osjetili da ja u njih vjerujem a vjeruju i oni meni. A to je jako bitno kada imate, svi kažu, stariju momčad. No, u košarci postoje samo oni koji mogu igrati i koji ne mogu. Na moju sreću predvodim skupinu momaka na koje mogu biti ponosan. Cedevita Junior je bila izraziti favorit a mi smo ih zasluženo pobijedili.

Za očekivati je da starija momčad ima manje energije od mlađe a dinamovci su je u oba druga četvrtfinalna poluvremena imali više. Gdje ste ju pronalazili?

- Pa to je taj voljni trenutak. Ja sam prije druge utakmice rekao igračima da je to naš trenutak. Jer, da smo ušli u treću utakmicu, mogli smo imati problem. Ne znam na koga ćemo ići u polufinalu, na Split ili Sinj, ali ćemo sigurno imati dovoljno vjere u sebe. Vjerojatno će ipak proći Split kojem možemo bolje odgovoriti nego Zadru koji u polufinalu čeka boljeg iz majstorice Cibone i Dinama.

Koliko mu je pomoglo baš to što je prethodne tri godine bio trener Cedevite Junior pa je većinu igrača dobro poznavao?

- Znam ih više manje sve. Ja nisam imao taj luksuz da imam proračun kao oni ove godine. Nisam imao Slyja, nisam imao Sobina, Brzoju, Krajnovića, Buljana. Takva momčad je znatno skuplja od naše no to na terenu ništa ne znači. To je pitanje entuzijazma, želje, strasti a pljesak ove malobrojne publike rekao je sve o nama.

Svojevrstan je rebus, koji ne služi na čast cedevitašima, kako se stožerni centar Dinama Filip Kraljević uspio sačuvati od prekršaja. A u drugoj utakmici ih je već u osmoj minuti imao tri.

- Fićo je jako inteligentan. Upoznao sam ga bolje, jako je srčan. Ljudi će reći da je povučen no on na terenu pokazuje emociju, puno želi. Ono što sam mu ja sugerirao da malo ubrza svoju igru, naročito u obrani, da ne bude cijelo vrijeme "u dropu", jer to vrijeme je prošlo. No, ima odličan šut s poludistance, ali i s trice. Odlično čuva reket, ali kada je dovoljno blizu suparničkom igraču, a ja sam mu govorio da mora biti bliže.

I u ovoj seriji, baš kao i cijele sezone, 28-godišnji Ivan Vučić je bio sidro momčadi Dinama.

- Za mene, on je MVP domaćeg prvenstva. Vučko igra sjajnu sezonu, možda i najzreliju u karijeri. Osjeća povjerenje koje imam u njega. Veliki je profesionalac. On i Garafolić koji uz košarku ima posao kojeg svakodnevno radi. Karakterno, to su sjajni momci. I da ne zaboravim Novačića. I Jacović koji nam daje dodatnu energiju odnosno Kralja kao odličnog šutera - zaključio je Mulaomerović.