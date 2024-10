Baturina će biti novi vođa vatrenih! Da je Mamić u Dinamu cijena bi mu bila astronomska

Da je igrač Porta ili Benfice, Baturina bi vrijedio oko 100 milijuna eura. Tako je otprilike glasila izjava Nenada Bjelice nakon Dinamova remija s Monacom 2:2 u kojem je sjajni veznjak njegove momčadi briljirao asistencijom i vrhunskim pogotkom. Sigurno bi Martin vrijedio stotinjak milijuna da je iz nekog drugog europskog sustava.

Gledamo li na Baturininu afirmaciju kao poslovni projekt, upravo bismo ovu činjenicu mogli istaknuti kao najveći hendikep najvrednijeg Dinamova eksponata. U nekim drugim vremenima, zapravo, budimo potpuno iskreni, Baturina bi takav status imao da je u Dinamu ostao Zdravko Mamić.

Puno je detalja

Ako je Mamić nešto razumio, onda su to poslovni međunarodni nogometni odnosi na najvišoj razini. I danas bi Baturinina početna tržišna cijena bila tridesetak milijuna eura. Jasno, imao je Mamić apsolutne ovlasti ali gledajmo na ovu priču isključivo iz perspektive interesa hrvatskog nogometa, odnosno Martinova razvoja. Naravno, stvar nije tako banalna i puno je detalja koji utječu na razvoj vrhunskog nogometaša.

Postoji također još nešto što isto treba uzeti u obzir. Rijetki su hrvatski nogometaši koji su se na najozbiljnijoj razini nametnuli do 21. godine. Jedini takav primjer je Joško Gvardiol, no on je svjetska klasa, najskuplji branič na svijetu, rođenjem predodređen da igra u Real Madridu, odnosno najvišoj nogometnoj razini.

Pa čak i ako bacite pogled na hrvatske igrače u bivšoj Jugoslaviji, nije ih bilo previše koji su tako rano mogli odlučivati u najvećim utakmicama. Izuzmemo li, dakle, Joška Gvardiola, naši najbolji nogometaši svoju su pravu afirmaciju i potvrdu doživljavali uglavnom nakon 24. godine. No bitna je razlika tržišne vrijednosti igrača od 21 ili 24 godine. A za Dinamo bi to, u slučaju Martina Baturine, značilo razliku između komforne situacije i financijske neizvjesnosti.

Prije samo nekoliko godina nije ni Baturina smatran vrhunskim potencijalom koji bi mogao vrijediti nekoliko desetaka milijuna eura, nije bio ni standardan u mladim reprezentacijama, a ni u Dinamu cijelo vrijeme nisu imali jasnu strategiju njegova razvoja. Ili, još važnije, financijskog brendiranja.

Problem djelomično leži i u nogometnim principima po kojima razvijamo i afirmiramo igrače. Možda je problem i u principima selekcije. Ovdje mi odmah padne na pamet gostovanje Joška Gvardiola u nekom podcastu kada je rekao da mu je jedan trener kao petnaestogodišnjaku sugerirao:

’Možda ovaj sport i nije za tebe, razmisli o nekoj drugoj opciji...’ Zanemarimo li takve ‘genijalce’, za razvoj svakog mladog talenta neophodan je sustav koji će mu omogućiti što brže sazrijevanje. Jer, nogomet je znanost. Izvedba Martina Baturine protiv Monaca sigurno će ovih dana biti analizirana u brojnim nogometnim uredima sportskih direktora i skauta. Naravno, to se već događa mjesecima.

A ako je i bilo nekakvih dvojbi, Baturina je definitivno pokazao da je ima kapacitete igrati na najvišoj europskoj razini. Do jučer su mu zamjerali da nema igru u oba smjera, no Martin je protiv motorički i fizički moćnih igrača francuske momčadi ravnopravno šprintao u oba smjera. Taj kapacitet trebao je biti davno potvrđen. U Dinamu su se mijenjali sustavi i treneri, kao i u mladim reprezentacijama, a Baturinin razvoj bio je naslonjen samo na njegov talent. On je na ovoj razini trebao igrati već najmanje dvije godine, a za to su mu trebali biti osigurani i preduvjeti.

Oni koji su u nogometnoj struci najbolje će znati što to znači. Zato je i reprezentaciju trebao osjetiti znatno ranije. I to je alat dizanja cijene domaćeg nogometnog proizvoda. Ako nam je do njega stalo. Baturina je protiv Monaca postao drugi najbolje ocijenjeni Dinamov igrač u nekoj utakmici Lige prvaka (8,8). Bolju ocjenu (9,4), prema algoritmu Sofascorea, dobio je samo svojedobno Ivan Kelava. Dinamov vratar tu je ocjenu zavrijedio u porazu protiv madridskog Reala. Izdvojena su tri od tri uspješna driblinga, iako je Baturina često uzimao loptu i čuvao je, osvajajući prostor. Dobio je i osam od 13 duela što je iznimno visok postotak s obzirom na to da po svojim igračkim karakteristikama češće probleme rješava i prije bilo kakvog duela. Klima u kojoj je bi se, dolaskom Nenada Bjelice, mogao naći i Baturina, sigurno će mu pomoći da napravi zadnji iskorak prema najozbiljnijoj nogometnoj razini.

Ozbiljan sustav

Ako je suditi po prvim reakcijama, Dinamova svlačionica uistinu poprima obrise ozbiljnog sustava. Na Baturini je samo da profitira iz Bjeličina mentorstva. Sljedeća razina o kojoj trebamo voditi računa jest njegov reprezentativni status. Treba ga pripremiti za ulogu koja će mu, po svemu sudeći, pripasti u bliskoj budućnosti. Martin će predvoditi našu A reprezentaciju. Naravno da se malo toga može mjeriti s Lukom Modrićem kada je naš nogomet u pitanju.

Nakon njegova oproštaja, uz Martina bismo mogli gledati i Petra Sučića, koji je protiv Monaca također odigrao sjajnu partiju. Uostalom, bio je jedan od dvojice igrača Dinama s konkretnom ponudom u zadnjem prijelaznom roku. Sučića je htio kupiti Como, a za Baturinu je postojala ponuda Fiorentine. A u tom veznom redu reprezentacije sigurno će biti i Luka Sučić. Uostalom, njega je, kao jednog od budućih vatrenih asova, najavio i Luka Modrić. Uz Matea Kovačića, koji će još godinama igrati za vatrene, donosi sjajnu perspektivu našoj reprezentaciji.

