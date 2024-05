KVIZ Koliko dobro poznajete Dinamo i Rijeku? Provjerite svoje znanje

PLAVI MU PUNO ZNAČE

Georg Koch rasplakao se zbog Dinama: 'Jako me boli što me nisu pozvali'

– Tako je to često u nogometu i jako me boli. Volio bih da su me nekad pozvali na proslavu titule. Bilo je srećom jako puno prigoda. Mislim da sam to ipak zaslužio (kroz plač). Priznajem, suze su mi navrle na oči. Volim taj klub svim srcem. Šteta što me nikad nisu pozvali.