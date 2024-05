Noćna 'bomba' iz Grčke: U Hajduk stigla službena ponuda za Livaju, ovome će teško moći odoljeti

Nije Marko Livaja ove sezone onakav kakvog smo ga gledali u nekim prijašnjim godinama na Poljudu. Činjenica je to, ali koja mora biti potkrepljena razmišljanjima o ozljedi koja već duže vrijeme muči Hajdukovu ikonu. Livaja je Hajduk i ove sezone vukao dokle je mogao, izgledalo je to u pojedinim trenucima sezone i više nego dobro...

U zadnje se vrijeme na Poljudu i oko njega sve glasnije šapuće o Livajinu odlasku iz Hajduka. Glasno šaputanje to je postalo nakon sitnih zvukova koji se odašilju već tjednima, a u konkretnom primjeru govori se o stanovitom grčkom interesu. Livaja je u veljači 2021. baš iz Grčke, i to iz atenskog AEK-a i došao u Hajduk. Najprije je to bilo na godinu i pol dana posudbe, a onda je u ljeto 2022. godine potpisao petogodišnji ugovor s Hajdukom, na sveopće zadovoljstvo svakog navijača splitskog sastava.

Sada je za Livaju, kako piše Germanijak, zaintersiran solunski PAOK. Klub je to koji je još uvijek aktualne sezone izbacio Hajduk iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Novopečeni je to prvak Grčke, klub za kojeg igra, odnosno brani i hrvatski reprezentativac (s proširenog popisa, op.a.) Dominik Kotarski.

Ne zna se točan iznos odštetne cifre koju bi PAOK bio spreman platiti Hajduku za usluge ponajboljeg igrača HNL-a prethodnih godina. Ono što se zna je da ga Transfermarkt ovoga časa odmjerava na 6.5 milijuna eura. Poznato je da bi mu Grci ponudili godišnju plaću između 1.5 i 2 milijuna eura po sezoni.

Livaja je još ranije izjavljivao da ne bi imao ništa protiv toga da u Hajduku ostane do kraja karijere, no opciju odlaska s Poljuda nikad ne treba zatvarati do kraja. Hajduk ove sezone nije uzeo trofej, zaostatak za Dinamom jako je velik, a Livaja je nedavno bio uključen i u "aferu padel" koja nije dobro sjela nekim navijačima. Ono što se Livaji ne može osporiti, uz nogometno umijeće, svakako je i činjenica da se s njim u momčadi Hajduk igrački podignuo za nekoliko razina.