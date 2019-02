'Krivi su čelnici saveza, mladi igrači nisu dobri, a Anzulović nije dorastao zadatku'

Roko Leni Ukić bio je dugogodišnji razigravač i kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije. Često osporavan, cijelu karijeru morao se nositi s pritiscima navijača i medija.

Nakon jučerašnjeg debakla protiv Mađarske kojima je stavljena "točka na i" mučnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo na koje se Hrvatska nije kvalificirala iako se igra s proširenim brojem reprezentacija (s 24 na 32 momčadi), Ukić je za Dalmatinski portal progovorio o stanju u hrvatskoj košarci.

- Glupo mi se ponavljati, jer me se svaki put nešto pita. Nije da se pravim pametan, ali često upozoravam na neke stvari, a na kraju bude baš onako kako sam rekao. Ne volim govoriti poslije, šamarati mrtvog konja nema potrebe. Svima je jasno da je situacija očajna. Takva je bila i prije godinu dana. S pristupom i parolama koje čujemo s različitih strana u Savezu ne vjerujem da i može biti bolje - jasan je i iskren, kao i uvijek, bio Ukić, a potom se dotakao samog starta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini.

- Nakon dva kola sam osjetio da neće biti dobro jer sam vidio u kojem to smjeru ide. Pomlađivanje nije prošlo. To može proći jedino ako imaš dobre mlade igrače. Svaki navijač voli vidjeti mladog igrača, ali iza toga mora stati neki pogled u budućnost. Mi takve mlade igrače nemamo. To je bila apsolutno promašena politika - smatra Ukić.

- Propustili smo jedno veliko natjecanje u 15 godina. Ne pričam radi sebe, ali treba reći da je to bilo za vrijeme prošle garniture. Svima je jasno da košarkaški ljubitelji nisu do kraja zadovoljni, jer se nije preskakala zadnja prepreka. Ali, danas je velika razlika. Sada se ne može preskočiti prva prepreka. Nikad nije bilo ovako loše. Na Svjetsko prvenstvo u Kinu se bilo najlakše plasirati jer Europa ima četiri mjesta više, format se proširio sa 24 na 32 reprezentacije. Prije si mogao biti među osam momčadi u Europi, a sada možeš biti 12. Apsolutno je krivica na čelnicima Saveza - dodaje Ukić.

- Nekad bi dijete gledalo utakmicu sa SAD-om, vidjelo tri NBA igrača i zainteresiralo se. Ali, nitko neće gledati Lakerse i Clipperse u tri po noći. To pričam jer imam dijete od devet godina kući. Košarka je postala za djecu marginalni sport, a to dosta ide na dušu ovakvih rezultata. Ako izgubiš tri ili pet godina velikih natjecanja, izgubio si tri generacije djece. Stalno se pozivaju neka prošla vremena, treba se okrenuti budućnosti - smatra Ukić koji je s reprezentacijom bio peti na Olimpijskim igrama 2016. godine.

- Ja sam bio dio te generacije. Četiri velika natjecanja. Imali smo 2016. super godinu, bili smo jedan napad daleko od polufinala OI, to je iz današnje perspektive nenormalan uspjeh. Nejasno je kako se uspjelo sve srušiti u dvije i pol godine. Mene u jednu ruku duša boli kada vidim kako igra Zubac. To je pravi igrač, a pomisao da ga nećeš vidjeti četiri godine u dresu reprezentacije je tužna.

Pitanje izbornika

- Anzulović nije bio dobra opcija. Mogao bih pričati dugo o taktičkim stvarima koje su meni čudne. Otkad je on stigao na mjesto izbornika nisam shvaćao neke njegove ideje. Nisu dale nikakav rezultat, sigurno da nije dorastao tom poslu - jasan je Ukić koji dodaje kako Anzulović mora otići - sam ili "silom".

- Greška je u ljudima koji su ga postavili. Realno je nakon svega da sam odstupi, ako ne onda je na čelnim ljudima da naprave promjenu. Tako je u svakom sportu. To je neka normalna logika i način razmišljanja - zaključio je Ukić.

