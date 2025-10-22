Hrvatska reprezentacija će sudjelovati u novom natjecanju? Igrali bi ga samo najbolji, evo o čemu se radi

Izvršni odbor Europske rukometne federacije (EHF) odlučio je od 2030. uvesti novo natjecanje reprezentacija - Europske rukometne igre. Od 2030. godine, osam najboljih muških i ženskih reprezentacija "Starog kontinenta" trebali bi se natjecati na Europskim rukometnim igrama s kojih bi pobjednici izborili mjesto na Olimpijskim igrama, objavio je EHF.

Igre bi se održavale svake četiri godine u rujnu. Europska rukometna prvenstva i u muškoj i u ženskoj konkurenciji ostat će nepromijenjena, te će se i dalje održavati svake dvije godine. Aktualni europski prvak u posljednjem kontinentalnom natjecanju prije Olimpijskih igara uvijek se kvalificirao za Olimpijske igre, ali trenutno nije poznato hoće li tako ostati i u budućnosti.

"Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, kao i 2032. u Brisbaneu, održat će se izvan Europe. Uvođenjem "Europskih rukometnih igara", EHF jamči da će se rukomet na olimpijskoj razini igrati i u Europi u ovom ciklusu, a europsko mjesto na Olimpijskim igrama je najveća nagrada. Baš kao i s klupskim natjecanjima, želimo napraviti sljedeći korak i za reprezentacije," kazao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

"Sve ćemo koordinirati sa zainteresiranim stranama, a proces u tom pogledu već je započeo, počevši sa sastancima koji su se održali u ponedjeljak i utorak ovog tjedna u Beču," dodao je Wiederer. Detalji novog natjecanja bit će razrađeni u prosincu na sastanku Izvršnog odbora EHF-a.