Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OD 2030. GODINE

Hrvatska reprezentacija će sudjelovati u novom natjecanju? Igrali bi ga samo najbolji, evo o čemu se radi

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
22.10.2025.
u 18:40

Igre bi se održavale svake četiri godine u rujnu

Izvršni odbor Europske rukometne federacije (EHF) odlučio je od 2030. uvesti novo natjecanje reprezentacija - Europske rukometne igre. Od 2030. godine, osam najboljih muških i ženskih reprezentacija "Starog kontinenta" trebali bi se natjecati na Europskim rukometnim igrama s kojih bi pobjednici izborili mjesto na Olimpijskim igrama, objavio je EHF.

Igre bi se održavale svake četiri godine u rujnu. Europska rukometna prvenstva i u muškoj i u ženskoj konkurenciji ostat će nepromijenjena, te će se i dalje održavati svake dvije godine. Aktualni europski prvak u posljednjem kontinentalnom natjecanju prije Olimpijskih igara uvijek se kvalificirao za Olimpijske igre, ali trenutno nije poznato hoće li tako ostati i u budućnosti.

"Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, kao i 2032. u Brisbaneu, održat će se izvan Europe. Uvođenjem "Europskih rukometnih igara", EHF jamči da će se rukomet na olimpijskoj razini igrati i u Europi u ovom ciklusu, a europsko mjesto na Olimpijskim igrama je najveća nagrada. Baš kao i s klupskim natjecanjima, želimo napraviti sljedeći korak i za reprezentacije," kazao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

"Sve ćemo koordinirati sa zainteresiranim stranama, a proces u tom pogledu već je započeo, počevši sa sastancima koji su se održali u ponedjeljak i utorak ovog tjedna u Beču," dodao je Wiederer. Detalji novog natjecanja bit će razrađeni u prosincu na sastanku Izvršnog odbora EHF-a.
Ključne riječi
Hrvatska rukomet Hrvatska rukometna reperezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja