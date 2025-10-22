Igor Tudor odlazi iz Juventusa odmah nakon utakmice s Realom? Procurile glasine o velikoj svađi

Budućnost Igora Tudora na klupi Juventusa postala je glavna tema talijanskih sportskih medija, a pritisak na hrvatskog trenera dosegao je vrhunac. Nakon obećavajućeg početka sezone, klub je upao u duboku krizu, zabilježivši čak šest uzastopnih utakmica bez pobjede. Kap koja je prelila čašu bio je šokantan poraz od Coma (2:0), koji je ogolio sve probleme u momčadi i potaknuo ozbiljna preispitivanja Tudorove pozicije. Navijači i uprava sve su zabrinutiji jer se ponavljaju obrasci iz prošle sezone, a momčad djeluje bezidejno i bez pobjedničkog mentaliteta koji se od torinskog kluba očekuje. Tudor, koji je u ožujku dočekan kao spasitelj nakon smjene Thiaga Motte, sada se nalazi pred zidom, a njegova strast i energija s početka mandata kao da su izblijedjele pod teretom loših rezultata.

Osim krize na terenu, izvori bliski klubu govore o dubokom raskolu između Tudora i uprave, ponajprije generalnog menadžera Damiena Comollija. Navodno je Tudor iznimno frustriran ljetnim prijelaznim rokom, smatrajući da njegovi zahtjevi nisu ispunjeni, što je i javno dao naslutiti zajedljivom opaskom na račun trenera Coma, kazavši kako je "on dobio igrače koje je tražio, za razliku od mene". Neslaganja su se nastavila i oko taktičkih odluka; Comolli je navodno inzistirao na prelasku na obranu s četiri igrača, no Tudor je tvrdoglavo ostao pri svojoj prepoznatljivoj formaciji 3-4-2-1, što je dodatno zategnulo odnose. Takav javni sukob i nepopustljivost s obje strane stvorili su toksičnu atmosferu koja prijeti potpunim raspadom sustava.

Iako se večerašnja utakmica protiv Real Madrida u Ligi prvaka te nadolazeći derbi s Lazijem formalno predstavljaju kao ključni testovi koji će odrediti Tudorovu sudbinu, sve su glasnije špekulacije da je odluka o njegovoj smjeni već donesena. Pojedini talijanski mediji idu toliko daleko da tvrde kako bi hrvatski stručnjak mogao dobiti otkaz čak i u slučaju pobjede u Madridu, što sugerira da je povjerenje u njega potpuno izgubljeno i da se samo čeka pogodan trenutak za službenu objavu. Čini se da ishod na terenu više nije jedini, a možda ni najvažniji faktor, već da je presudio potpuni razdor u komunikaciji s vodećim ljudima kluba.

Kao da sukob s nadređenima nije bio dovoljan, Tudor je, prema pisanju Calciomercata, otvorio i novi front – onaj u svlačionici. U najtežem trenutku svog mandata navodno je okrenuo leđa kapetanu i jednom od ključnih igrača, Manuelu Locatelliju. Glasine s posljednjeg treninga govore da Tudor namjerava ostaviti kapetana na klupi protiv Reala kako bi postavio fizički snažniji i brži vezni red. Takav potez, ako se potvrdi, bio bi iznimno riskantan i mogao bi izazvati pobunu među igračima, čime bi si Tudor i definitivno zapečatio sudbinu u Torinu.

Dok se čeka konačna odluka, u medijima se već naveliko licitira s imenima potencijalnih nasljednika. Kao glavni kandidati spominju se Edin Terzić, bivši trener Borussije Dortmund koji je navodno spreman prihvatiti kratkoročni ugovor do kraja sezone, te Raffaele Palladino, bivši igrač Juventusa koji se dokazao u Monzi i Fiorentini te slovi kao idealno dugoročno rješenje. U kombinacijama su i iskusna imena poput Luciana Spallettija i Roberta Mancinija, no njihovo dovođenje kompliciraju visoki financijski zahtjevi i, u slučaju Mancinija, njegova prošlost na klupi Intera.