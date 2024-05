Hrgović poslao novu otrovnu strelicu prema suparniku u borbi karijere pa poručio: 'Vjerujem da sam najbolji'

Opet je Filip Hrgović poslao jednu "otrovnu strelicu" prema Danielu Duboisu uoči njihove borbe koja će se održati 1. lipnja u Rijadu. Saudijska prijestolnica bit će domaćin borbe na priredbi Matchroom vs. Quensberry 5x5. Hrvatski će teškaš imati najveću borbu karijere, potencijalno i u borbi za IBF svjetsku titulu, ako ona ostane upražnjena.

Poznato je da je Dubois prošle godine izazvao Oleksandra Usika u borbi za ujedinjenje titula pa je izgubio u devetoj rundi. Ako je suditi po Hrgovićevim riječima, poraz je nešto što bi Britanca trebalo snaći i u borbi s njime.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Borio sam se protiv jačih udarača, on nije zreo za mene, nema taj mentalitet. Ako me Dubois pobijedi, umirovit ću se. Zašto? Jer očekujem puno od sebe, vjerujem da sam najbolji. Dubois nije vrhunski borac i ako ne pobijedim, to znači da nisam dobar kao što mislim da jesam - poručio je Hrgović.

Hrgović se do sada u svojoj karijeri nije susreo s tako jakim imenom, a to će mu biti 18. borba karijere. Dubois je pak do sada na skoru od 20-2 uz 19 nokauta.