Zajec otkrio što će biti s Jakirovićem: Češće sam mijenjao žene nego trenere

Dinamo je u nedjelju na Maksimiru službeno podignuo pehar prvaka Hrvatske nogometne lige, a uslijedila je velika proslava s tisućama igrača na Trgu bana Josipa Jelačića. Međutim, još su se nakon jučerašnje utakmice protiv Rudeša (3:3) pojavila neka važna pitanja o budućnosti plave momčadi.

Trener Sergej Jakirović otkrio je da će ostati u klubu i na počeku iduće sezone, no njemu je, kao i svima ostalima, jasno da će se Dinamo morati pojačati kako bi bio konkurentan u Europi. Klub gleda ususret velikoj europskoj jeseni u kojoj bi lako mogao završiti u Europa ligi pa čak i Ligi prvaka.

VIDEO Jakirović osvojio još jedan pehar s Dinamom pa poveo pjesmu na slavlju u Zagrebu

10:17 – "Zahvaljujem na povjerenju. Nikad u Dinamu nisam osjetio nepovjerenje, uvijek je bio mir i vjera u momčad. Uvijek ima padova. Govorio sam da je prvenstvo maraton i da će oni koji su ispred nas osjećati pritisak. Otkako je došao predsjednik Zajec, puno komuniciramo, nekad i nemamo ista mišljenja. Bitno je da planski napravimo dobre poteze za novu sezonu, znamo što nam treba. Ima nas dosta, vjerojatno će neki otići. Gledamo prema naprijed, a ja znam što se od mene kao trenera Dinama očekuje. Naravno da ima i dojma o igri, ali kad pogledate tko vas pita kako ste igrali u Varaždinu ili Puli. Naravno da smo uvijek sve analizirali i pokušali popravljati", nadovezao se Jakirović.

10:15 - "Treba malo izanalizirati sezonu, kad i jači klubovi prodaju najbolje igrače, imaju problema. Ova sezona podsjeća na 16/17. kad su otišli Pjaca i Rog. Tada nismo bili prvaci, a sad bez Livakovića, Šutala, Ivanušeca, to nitko ne može nadomjestiti. Zato je trebalo vremena da novi igrači dođu na tu razinu. Biti trener u tom trenutku nije lako, ne može se očekivati da padova neće biti, momčad se tražila, a nemate pravo na grešku. U određenim trenucima je bilo teško, ali trener je imao našu maksimalnu podršku i došli smo do ovoga. To je samo početak jer uspjeh te tjera da budeš još jači, da budemo stabilni i da možemo kao jučer promovirati svoje mlade igrače. U Dinamu nije dovoljno biti samo prvak, nego i stvarati nove igrače", rekao je sportski direktor Marić.

10:11 - Glavna tema je dakako status Sergeja Jakirovića koji je ove sezone prošao preko trnja i kamenja do proljeća u Europi i dvostruke krune.

"Ja nisam osoba koja bi trebala pričati o tome jer o tome nikad nije bilo govora. Uvijek u svakom klubu sam bio uz trenera, imam puno iskustva u ovim poslovima i znam da se rezultat može napraviti samo ako imaš kontinuitet. Ne volim mijenjati trenere, osim žena čega je bilo u mom životu. Ovo je moja izravna podrška treneru i sportskom direktoru. Pred nama je teška sezona, za nju se treba pripremiti, financijski se izgraditi, vjerujem da će nam pomoći i Real da uđemo u financijsku priliku da se zaradi i onda investira. Jakirović ima podršku, često pričamo o nogometu, samo želim treneru da nastavi raditi kako je radio", rekao je predsjednik Dinama.

10:10 - "Tu strast u slavlju nikad neću zaboraviti, sad želimo nastaviti ii napraviti još veći iskorak", kazao je Marko Marić.

10:09 - "Te scene od jučer pamtit ćemo cijeli život, kad se popnete na binu kao da je bilo sto tisuća ljudi. Ne sjećam se više što sam pričao, osim koju sam pjesmu poveo. Hvala navijačima koji su bili uz na i kad nam nije išlo, a sad odmor i čeka nas veliki posao", nadovezao se Sergej Jakirović.

10:07 - "Malo je prerano za ovo nakon fešte, ali treba odraditi i to iako smo bili jučer u štimungu. prvo bih zahvalio navijačima, momčadi, treneru i stožer i svima oko kluba da se napravi ovakav rezultat", rekao je uvodno Velimir Zajec.

