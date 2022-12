FOTO Izbornik Japana napravio je nešto nevjerojatno nakon poraza od Hrvatske

Hrvatska slavi novu veliku pobjedu protiv Japana nakon velike drame, lutrije penala i junaka Dominika Livakovića. Popularni samuraji bili su tvrd orah za svakog protivnika na ovom turniru, a vatreni su se dobro namučili s azijskim predstavnikom koji je prethodno srušio Španjolsku i Njemačku. Nakon 120 minuta bilo je 1:1, pogodak za Hrvatsku u regularnom dijelu utakmice zabio je Ivan Perišić, a za Japance Daizen Maeda.

Japanski izbornik Hajime Moriyasu napravio je nešto zbilja nevjerojatno i za svaku pohvalu nakon utakmice, naklonio se i odao priznanje navijačima ali i nogometašima Hrvatske. Time je pokazao kako je veliki gospodin i da poštuje svoje protivnike, potpuno je to drugačiji svijet gdje su odrasli Japanci.

- Hrvatska ja bolje izvodila jedanaesterce, ali je imala i sreće. Nekad je to stvar sreće, ali treba i vježbati. Treba raditi na poboljšanju. Hrvatski vratar je bio izvrstan, on je najzaslužniji za pobjedu Hrvatske. Moramo naučiti lekciju, moramo se poboljšati u izvođenju jedanaesteraca. - rekao je japanski izbornik nakon utakmice.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Japan v Croatia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 5, 2022 Japan coach Hajime Moriyasu reacts as Japan are eliminated from the World Cup REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

