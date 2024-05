Dalić i Hrvatska u novom problemu, strepe i Dinamo i Rijeka. Ključna utakmica sezone nema se kad odigrati

Sjećate se utakmice Dinama i Varaždina? One iste koja se trebala odigrati u 5. kolu, još potkraj lanjskog kolovoza... Čekali smo, čekali i dočekali, tek u travnju kompletiralo se kolo koje je trebalo završiti kasnog ljeta, pobjedom plavih od 2:1. No, to je "mala beba" za ono što se događa u talijanskoj Serie A, i to u jednoj od ključnih utakmica cijele sezone.

O čemu se radi? Naime, momčadi Atalante i Fiorentine trebale su igrati u 29. kolu talijanskog prvenstva, 17. ožujka. No, tada je utakmica morala biti odgođena zbog bolesti (a kasnije i smrti) glavnog operativca Fiorentine, Joea Baronea.

E sad, pošto su i Atalanta (Europska liga) i Fiorentina (Konferencijska liga) dogurale do finala svojih europskih natjecanja, nikako se nije mogao pronaći slobodan termin u ova dva mjeseca da bi se ta njihova utakmica odigrala kroz tjedan. Situaciju je otežavalo i to što se Atalanta plasirala u finale Kupa Italije, kojeg će 15. svibnja igrati protiv Juventusa.

Raspored je do kraja sezone popunjen. Atalanta ove nedjelje ima utakmicu s Romom, nakon čega je već na rasporedu finale Kupa. Tog vikenda igraju u gostima kod Leccea, a onda je 22. svibnja na rasporedu finale Europske lige s Bayerom iz Leverkusena. U zadnjem vikendu sezone, u 38. kolu igrat će Atalanta s Torinom, 26. svibnja. Fiorentina također igra tri prvenstvene utakmice i finale Konferencijske lige s Olympiacosom 29. svibnja...

Talijani su na čudu. Jedini slobodan termin ostao je onaj kad se sezona već završi. Drugim riječima, Atalanta i Fiorentina morat će igrati 2. lipnja, u nedjelju, dan nakon finala Lige prvaka. Sva će nacionalna prvenstva već biti zaključena, a dobar dio igrača bit će na pripremama za Euro. Zna se da za Atalantu igra Mario Pašalić pa će novonastala situacija uvelike škoditi Zlatku Daliću u kontekstu broja igrača na pripremama za veliko natjecanje, tim više što Hrvatska već 3. lipnja na Rujevici igra svoju prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom.

To što će se dvoboj Atalante i Fiorentine igrati 2. lipnja potencijalno nije dobra vijest ni za hrvatskog viceprvaka. Naime, iako je vrlo izgledno da će naš viceprvak ipak krenuti od drugog, a ne od prvog pretkola Europske lige, taj scenarij još uvijek nije službeno potvrđen. Ako Bayer Leverkusen osvoji EL, onda će se automatski osloboditi jedno mjesto u drugom pretkolu za hrvatski klub. No, ako Atalanta ne završi barem na šestom mjestu u Serie A, ako još pritom izgubi finale Kupa od Juventusa te ako osvoji Europsku ligu pobjedom protiv Bayera, tada bi hrvatski viceprvak (najvjerojatnije Rijeka) u europsku sezonu krenuo već 11. srpnja.