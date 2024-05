Teška prometna nesreća bivšeg igrača Ajaxa. Brat mu je poginuo, supruga i sin teško ozlijeđeni

Nigerijski nogometaši, braća Tijani i Ibrahim Babandiga doživjeli su tešku prometnu nesreću na putu između Kadune i Zarije. Mlađi brat, 47-godišnji Ibrahim, poginuo je u nesreći. U automobilu su bili supruga i sin starijeg brata te kućna pomoćnica.

Tijani je u bolnicu prevezen s teškim ozljedama. U kritičnom je stanju, ali pri svijesti. Ostali putnici prevezeni su u bolnicu te se također nalaze u vrlo teškom stanju, no oporavljaju se. Bivši nogometaš bio je član nigerijske reprezentacije i 1996. je osvojio olimpijsko zlato.

Osim toga, igrao je u Ajaxu s kojim je osvojio naslov prvaka Nizozemske, kao i naslov pobjednika Nizozemskog nogometnog kupa. Također, s Genclerbirligijem je osvojio Turski nogometni kup. Ibarahim, koji je pet godina bio član nizozemskog Volendama, pokopan je u petak.

Former Super Eagles player, Tijani Babangida, his wife, and his son have been hospitalized after they were involved in a deadly auto crash that claimed the life of his younger brother pic.twitter.com/oaPIQ9NfWE