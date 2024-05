Preminuo bivši košarkaš Cibone. Nakon teške bolesti izgubio je bitku

Nekadašnji košarkaš Cibone, Corey Williams preminuo je u 47. godini života. Williams je za Cibonu igrao 2008. godine. Krajem 2023. godine bila mu je dijagnosticirana zloćudna bolest, postalo je poznato da boluje od raka debelog crijeva, a bolest je već tada bila uznapredovala, u četvrtom stadiju.

