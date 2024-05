Na pomolu veliki skandal? Talijani slučajno objavili rezultate glasanja u polufinalu, evo tko im se najviše svidio

Sinoć je u švedskom Malmöu održana druga polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije na kojoj je mogućnost za glasanje imalo 19 zemalja. Naime, uz 16 zemalja koje su nastupile i natjecale se za mjestu u finalu, tu su još i tri zemlje koje su predstavile svoje pjesme, a već imaju mjesto u finalu. Radi se o tri članice Big 5 zemalja: Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, čiji su građani također mogli glasati, a upravo je tu nastao problem. Naime, talijanski javni servis RAI pogreškom je objavio rezultate glasanja gledatelja, tzv televotinga, što dovodi do mogućeg skandala. Name, Italiju predstavlja pjevačica Angelina Mango s pjesmom "La noia", a ona se već nalazi u finalu zbog količine novca koji ova država izdvaja za financiranje glazbeno-zabavnog spektakla. No, građani Italije mogli su svoj glas dati drugim državama, a ovi podaci inače se ne objavljuju.

No, dok su se emitirali isječci finalista, talijanska TV Rai objavila je rezultate glasanja koje je svaka zemlja predstavnica dobila od talijanske publike. A ako je suditi prema snimci koja se širi društvenim mrežama, od Italije bi 12 bodova mogao dobiti Izrael s čak 39 posto, nakon toga Nizozemska je dobila 10 bodova s postotkom od tek 7,3 posto. Na društvenim mrežama procurila je i snimka zaslona koju su Talijani mogli vidjeti, kao i nagađanja da je zbog toga došlo do skoka Izraela na kladionicama.

Foto: Screenshot

Naime, u petak ujutro, dan prije finala, na drugo se mjesto popela predstavnica Izraela Eden Golan kojoj se sada predviđa 17 posto šanse za pobjedu. Švicarca Nemu koji je do sada slovio kao najveća konkurencija Baby Lasagni tako je pogurala na treće mjesto, a Baby Lasagna sada ima 41 posto šansi za pobjedu.

Podsjetimo, u polufinalu u četvrtak 10 je zemalja izborilo ulazak u finale: Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija. Pridružit će im se i države koje su mjesto izborile u utorak, među kojima je i naš Baby Lasagna, kao i Srbija, Slovenija, Portugal, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska i Luksemburg.

VIDEO Baby Lasagna nastupio u Euro fans clubu