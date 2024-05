Iznenađenje u Malmöu: Plenkovićeva fotografija pojavila se u svim autobusima, ovo je razlog

Ako se ovih dana nalazite u Malmöu, gdje se bira ovogodišnji pobjednik Eurovizije, u gradskim autobusima mogli biste naići na vrlo poznato lice. Ondje je, naime, stigao i naš novinar Dario Topić, koji je u javnom prijevozu poznatog švedskog grada sreo ni više ni manje nego premijera Andreja Plenkovića.

Doduše, da budemo još precizniji, nećete ga pronaći osobno kako putuje gradskim autobusima, ali njegova slika i vijest o sastavljanju Vlade s Domovinskim pokretom upravo kruže Malmöom. Tekst navodi da je nakon izbora postignut dogovor HDZ-a s "nacionalističkom strankom" Domovinskim pokretom, pa tako putnici u autobusima, prepunima obožavatelja Eurovizije, imaju priliku biti u toku s političkim zbivanjima u Hrvatskoj.

Međutim, treba naglasiti da u javnom prijevozu u Švedskoj stoji pogrešno da je HDZ premijera Plenkovića osvojio 60 od 151 mandata na izborima u travnju. Vladajuća stranka stigla je do, da podsjetimo, 61 mandata, dok je za sastavljanje Vlade potrebno njih 76. Mandataru Plenkoviću svoju podršku dalo je i 12 članova DP-a, no i s njim do formiranja većine nedostajala su mu tri glasa. Njih će dobiti, najavljeno je, iz Kluba nacionalnih manjina bez SDSS-a.

Inače, DP je na izborima 17. travnja osvojio s partnerima 14 mandata, no odmah se u izbornoj noći od njih "odcijepio" Mislav Kolakušić (Pravo i pravda), a u četvrtak je objavljeno da svoj potpis neće dati ni Josip Jurčević. DP, kao manji koalicijski partner u budućoj vlasti s 12 mandata, dobio je tri resora - poljoprivredu, gospodarstvo te demografiju i useljeništvo, za što će se osnovati novo ministarstvo, potvrdile su obje strane. Uz ministarske pozicije dobivaju i dva mjesta potpredsjednika Vlade te jedno potpredsjednika Sabora.

