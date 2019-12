Davor Šuker progovorio o utakmici sa Srbijom: To su moji dragi prijatelji

Predsjednik HNS-a Davor Šuker na početku intervjua za Večernji list naglasio je neke od najznačajnijih događaja za hrvatski nogomet u protekloj godini.

– Plasmanom na Europsko prvenstvo ostvarili smo znatna financijska sredstva, za 2018. godinu ostvaren je budžet dvostruko veći otkada Savez posluje, 58 milijuna eura. Županijskim savezima svake godine dajemo znatnu financijsku pomoć, pomažemo im u opremi i obnovi infrastrukture. Ove godine za to smo izdvojili 18 milijuna kuna, a za iduću planiramo četiri milijuna kuna, redovno pomažemo ženskim i malonogometnim klubovima, uskoro kreće projekt gradnje 105 igrališta s umjetnom travom, po pet u svakoj županiji, prvo će biti u Varaždinu. Milijun i 900 tisuća dolara povukli smo od Uefe i Fife za bum ženskoga nogometa. Do sada se nikada nije toliko ulagalo u ženski nogomet. Glavni instruktor HNS-a Petar Krpan radi odličan posao, Dinamo je s Bjelicom na klupi bio sudionik Lige prvaka, Osijek s Ivanom Meštrovićem raste kao klub, na proljeće u hrvatsku ligu uvodimo videotehnologiju – počeo je svoju priču Šuker.

Kakva će za HNS-a biti sljedeća godina, što možemo očekivati od A reprezentacije na Euru, kakav ste joj cilj postavili?

– Prioritet smo ispunili samim plasmanom na EP. Mi ćemo, kao HNS, uvijek napraviti da se reprezentacija na Euru osjeća kao kod kuće, omogućit ćemo joj vrhunske uvjete za pripreme, a na kraju je sve na Daliću i stručnome stožeru i tome kako će pripremiti momčad. Ja sam sretni predsjednik jer znam iz iskustva što se događa u svlačionici, na terenu i administraciji. Sjetit ću se utakmica s Argentinom ili Engleskom; kad bih došao pred početak utakmice u svlačionicu, po licima igrača imao sam neki svoj predosjećaj kakvi ćemo biti na terenu. Nikada nisam pogriješio u procjeni.

Čast je igrati u hramu nogometa

Hrvatska je bila druga na svijetu, dolazi li na EP 2020. kao jedan od favorita?

– Sjetimo se: izgubili smo od Mađara. Svatko želi skinuti skalp hrvatskoj reprezentaciji. Tu je izbornik, stručni stožer, tu su igrači, znam kako razmišljaju i znam da će sve učiniti da mi i dalje skidamo skalpove drugima, a ne oni nama. Treba ići korak po korak; puno sam vidio turnira uoči kojih smo znali reći – e sad ću biti dobar, a onda ti se to ne ostvari. U tom smislu uzor mi je Njemačka. Oni nikada ne najavljuju veliki rezultat na velikom turniru.

Pogled prema Wembleyju i otvaranju s Englezima?

– Najveća utakmica, velika čast za sve nas igrati u hramu nogometa, a u šali kažem – i mi i Englezi željet ćemo izgubiti tu utakmicu. Jer, zna se što nosi prvo mjesto u skupini... (sraz s nekim iz skupine smrti, nap. a.). Inače, predložit ću na sljedećem Izvršnom odboru HNS-a da Eduardo da Silva bude naš ambasador na Euru. Već sam razgovarao s Duduom o tome. Igrao je u Arsenalu, igrao je na Wembleyu pa neka bude onda tamo s nama u svečanoj loži.

Biste li voljeli da na Euru igramo sa Srbijom?

– Moje prvo razmišljanje je – ne. Ne zato što strahujemo od njihove reprezentacije, nego zato što bi bio prevelik naboj i onda bi se svaka rečenica analizirala, što si rekao u njihovim medijima, što u našima. No, budemo li igrali sa Srbijom, bilo bi to 11 na 11, junak na junaka. To su moji dragi prijatelji, kao što je predsjednik njihova saveza Kokeza, imamo veliki međusobni respekt. Bio bih sretan da se oni kvalificiraju na EP jer su mi prijatelji. No ne bih nikako volio da se u Glasgowu zviždi njihovoj ili našoj himni ili da se navijači negdje potuku.

Nedavno ste, nakon Skupštine HNS-a, bili obeshrabreni oko izgradnje stadiona u Zagrebu?

– Mi kao Savez možemo povući dosta novca iz Uefe i Fife, ali bojim se da ćemo ga potrošiti na sve druge projekte i, kada dođe vrijeme da ih uložimo u stadion, više ga nećemo imati. Treba nam stadion kapaciteta 22-23 tisuće ljudi, ništa više. A gdje će on biti, čije će ime nositi, ne zanima me. Samo da napravimo to. I da možemo u Hrvatsku dovesti europski Superkup, kao što se igrao na manjim stadionima u Tallinnu, Tbilisiju i Skoplju. Zamislite kako je našim igračima koji u Europi igraju na najvećim stadionima kada dođu ovamo igrati.

Može li se dogoditi da Uefa zabrani Dinamu ili reprezentaciji igranje na stadionu u Maksimiru?

– Ne vjerujem da se to može dogoditi. Igrat će se u Maksimiru sve dok on bude ispunjavao kriterije za dobivanje licencije HNS-a.

Ova godina donosi smjenu generacija u reprezentaciji, možda i odlazak izbornika, a što je s predsjednikom HNS-a? Skupština je pokazala da imate čvrstu poziciju, ali stalno se potenciraju priče o vašemu odlasku.

– Imam mandat od četiri godine. I odradit ću ga do kraja – samouvjereno je odgovorio Šuker.

Jeste li osjetili nepovjerenje i nezadovoljstvo ljudi u Savezu i na terenu prema vama?

– Ne. Pa evo, na Skupštini je sve prošlo jednoglasno. Iza mene su činjenice: treći na svijetu kao igrač, drugi na svijetu kao predsjednik. Gdje god se pojavim, u bilo kojem dijelu svijeta, ljudi me pitaju: “Kako vi to u hrvatskom nogometu uspijevate?” Mi smo svjetski unikat. S najmanje novca napravimo najviše. To je čudo. Znate da samo deset utakmica reprezentacije godišnje donosi novac, a sve ostalo je trošak. Naš pogon je preskup jer mi imamo više od 200 utakmica godišnje koje moramo organizirati; od futsala, ženskog nogometa, svih mladih selekcija do A reprezentacije. Ja sam samo u Savezu osjetio neke stvari, koje najviše mrzim, a to je curenje informacija prema medijima preko dvojice-trojice ljudi. Jer, ako netko može puštati informacije prema van, onda to mogu biti ja prvi, a ja to ne radim. To će u sljedećih šest mjeseci biti tema Izvršnog odbora i oni koji se time bave bit će sankcionirani. Mi znamo o kome se radi.

Kako funkcionira Izvršni odbor HNS-a?

– Neke stvari koje su izašle van nisu istinite.

Je li točno da su vam uvelike smanjene predsjedničke ovlasti?

– Iste ovlasti imam od 2012. godine kada sam postao predsjednik. Sve isto!

Je li Marijan Kustić bio vaš odabir za izvršnog direktora?

– Da.

Kakav je vaš odnos?

– Odličan.

Hoćete li izborniku Zlatku Daliću ponuditi produljenje ugovora prije Europskog prvenstva?

– Izbornik Zlatko Dalić i Davor Šuker imaju najbolji odnos izbornika i predsjednika Saveza. Imamo uzajamno poštivanje, zajednička promišljanja i rezultate. Na istom smo brodu. Kada on mene nazove zbog nečega, ili ja njega, možemo se dogovoriti za pet minuta. U vezi utakmica, smještaja reprezentacije, planova putovanja dogovaram se samo s Dalićem i Ivom Olivari, najboljom team-menadžericom na svijetu.

Strahujete li da će Dalić nakon Eura napustiti reprezentaciju?

– Ne mogu strahovati kad imamo zaista odličan odnos. Svi su mislili da će otići nakon SP-a, svi su ga već vidjeli u Kini. Presretan sam zbog te komunikacije s izbornikom. Prepustite stoga izborniku i meni da ponovno razgovaramo, kao u ljeto 2018. u Novom Vinodolskom, a mi već imamo podijeljene karte.

Zašto niste sudjelovali u organizaciji utakmice Hrvatska – Mađarska u Splitu?

– Sudjelovao sam iako sam bio na putu. Samo da vas podsjetim; sjećate li se kako je 2015. godine na Poljudu bila svastika na terenu? Nije to bila kazna za parkiranje na rivi! Mi smo zbog toga dobili strašan udarac; država, narod, hrvatski navijač i HNS. Izgubili smo ugled u svijetu zbog toga. Nije lagano bilo tu utakmicu s Mađarima organizirati. Vidjeli ste da je bilo prekrasno, ali predsjednik je pod najvećim povećalom ako nešto ne bude u redu.

Hoće li reprezentacija u 2020. godini igrati u Splitu?

– Igrat će, normalno da će igrati u Splitu. Nama Split uopće nije problem. Pa ja sam Brbiću svojedobno kazao – mi možemo svih pet kvalifikacijskih utakmica igrati u Splitu. Pa prva utakmica u mojemu predsjedničkom mandatu, Hrvatska – Švicarska, bila je igrana u Splitu.

Je li vam u kontekstu zanimljivosti Prve HNL žao što Hajduk nije jači?

– Volio bih da uvijek budu naša dva predstavnika u Ligi prvaka, Dinamo, Osijek, Rijeka i Hajduk da budu među ta dva. Volio bih da, kao u Španjolskoj, i u Hrvatskoj ligi utrka za naslovom prvaka bude neizvjesna do posljednjeg kola. Najgore je za ligu kada je netko prvak s dvadeset bodova prednosti. Kada bi se Hajduk plasirao u Ligu prvaka, čestitao bih mu i išao na Poljud na utakmicu. Evo, svojedobno na utakmici Osijek – Hajduk u Gradskom vrtu bilo mi je hladno i nazvao sam ekonoma reprezentacije, Osječanina Vinceka, da mi donese klupsku jaknu. I odjenuo sam je. Isto tako, da mi se takva situacija dogodi na Poljudu, rado bih odjenuo jaknu s Hajdukovim grbom – kaže Šuker i vraća se na Hajduk:

Primorac mi je bio trener

– Drago mi je što je moj bivši trener iz Arsenala Boro Primorac došao u Hajduk, znam da će izbrusiti dosta talenata. Drago mi je i zbog Marija Stanića i Igora Tudora, da moji vatreni ulaze u nogomet što više i da pomažemo. Mi smo svi mogli biti izvan nogometa, gledati ga sa strane i kritizirati. Pa netko će možda za 15-20 godina reći: ‘Bravo Šukeru što si ušao u hrvatski nogomet’.

Tko je glavni sponzor HNS-a?

– Najveći sponzor, najbolji i najizdašniji partner je Nike. Odnosi se to na novčana sredstva i opremu. Visina ugovora je poslovna tajna. Sad kada budem u SAD-u razgovarat ćemo o produljenju ugovora do 2026. godine. Aktualni vrijedi do 2024. godine. Možda samo mi i Brazil imamo desetogodišnju suradnju s Nikeom, a od malih i srednjih Saveza mi imamo sigurno najbolji ugovor s njima.

Je li HNS na osnovi rezultata u Rusiji mogao privući još jednog takvog sponzora?

– Ne, jer smo premalo tržište. Primjerice, za Bayern i Dinamo nikako se ne može reći da igraju istu utakmicu s obzirom na veličinu tržišta koje ju prati. Usto, nogometu se stalno traže negativne, a ne pozitivne stvari.

Koliko HNS godišnje dobiva od države?

– Nešto više od milijun kuna. Ponosni smo i na tu činjenicu što se financiramo samostalno.

Davor Šuker 1. siječnja slavi 52. rođendan. Koja vam je rođendanska želja?

– Samo što više lijepih priča o nogometu. Da, primjerice, u našemu stilu, ne banaliziramo jedan plasman reprezentacije na veliko natjecanje i da ne mislimo kako je to lagano izvesti – zaključio je Davor Šuker.

