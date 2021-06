Dalić kreće u pomlađivanje, ovo je nova momčad Hrvatske koja će loviti SP u Kataru

San o novom velikom rezultatu je prekinut, vatreni su završili svoj put na Euru, no vremena za odmor nema puno. Jer, za nešto više od dva mjeseca nastavljaju se kvalifikacije za SP u Kataru, a u “paklenom” rujnu u svega ćemo šest dana igrati u Moskvi protiv Rusije (1. rujna), potom u Bratislavi sa Slovačkom (4. rujna), a onda sa Slovenijom na Poljudu (7. rujna). A Dalić do tada, i sam je to poručio jučer, mora promijeniti neke igrače, pomladiti momčad, odabrati neka nova rješenja koja će donijeti više energije na travnjaku. Te nove energije ima, Dalić je u četiri utakmice na Euru već i naznačio tko su igrači koji će dobiti više šanse u nastavku kvalifikacija.