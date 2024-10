Cure detalji kaotične noći u Mostaru: Dijete (15) teško ozlijeđeno! Sve je bilo dogovoreno?

Nedjeljna večer bila je burna u Mostaru. Navijači Veleža i Zrinjskog sukobili su se na Španjolskom trgu, letjele su boce, mahalo se palicama, gradom su odjekivali topovski udari, a policija je imala pune ruke posla. Dan nakon incidenta u kojem je sudjelovalo čak 300-tinjak ljudi policija je obznanila detalje. Petorica muškaraca završila je u bolnici na hitnom pružanju liječničke pomoći, od čega su dvojica na obradi s teškim ozljedama. Tri navijača su uhićena i sprovedena u pritvor.

- Građani su dojavili da se ulici Bulevar naredne revolucije kod Doma zdravlja okupilo više nepoznatih osoba s kapuljačama na glavi. Dolaskom policijske patrole skupina nepoznatih osoba se počinje kretati u pravcu Španjolskog trga, gdje se i zaustavljaju kod objekta javnog WC-a. Nakon izvjesnog vremena policijska patrola se povlači prema kružnom toku na Španjolskom trgu. U jednom momentu iz pravca Ulice Krpića izlazi veća grupa maskiranih nepoznatih osoba koji su sa sobom imali drvene palice i baklje, gdje dolazi do sukoba između spomenute dvije skupine - rekao je Ljudevit Marić, glasnogovornik policijske uprave MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, prenosi Bljesak.

Inače, najlošije je od petorice ozlijeđenih prošao jedan 15-godišnjak. U Centru za urgentnu medicinu pojavio se s teškim ozljedama lica. Drugi ozlijeđeni imaju 18, 19, odnosno 24 godine. Policijske informacije kazuju da je tučnjava dogovorena, što je bio i jedan od napisa na društvenim mrežama.

Do sukoba je navodno došlo nakon što su Ultrasi, navijači Zrinjskog, nacrtali grafit na Španjolskom trgu koji je bio najžešća ratna crta između hrvatskih i bošnjačkih ratnih postrojbi u ratu. Red Army, navijači Veleža, zasuli su im kamenjem i bakljama i tu je krenula totalna makljaža uz korištenje bejzbolskih i teleskopskih palica.

20.10.2024🇧🇦ultras Mostar (Zrinjski) vs Red Army Mostar (Velež) in center of Mostar. Sticks, bats, belts and pyros included, check more here: https://t.co/FRQlIIz67H pic.twitter.com/HzuPj7AIDV