Cisterna na hrvatski pogon vozi talijanskim 'cestama': Neću odmah biti u Europskoj ligi, ženim se

Marko Sedlaček, kapetan hrvatske odbojkaške reprezentacije, 202 cm visok primač-pucač, igra možda svoju najbolju inozemnu sezonu otkako je 2014. godine prvi put otišao iz Mladosti. Nakon što je igrao u Francuskoj, Italiji, Kini i Turskoj, od ove sezone član je talijanske momčadi Top Volley Cisterna.

Ne znam hoću li ostati

– Istina, sezona je do sada vrlo uspješna. Petar Đirlić i ja nositelji smo igre u momčadi, dobro se poznajemo, trener jako dobro slaže taktiku i to nam svima odgovara – rekao je Sedlaček.

Cisterna je trenutno na devetom mjestu.

– Dobro smo krenuli, imali smo velike pobjede protiv jačih suparnika, no zadnjih nekoliko kola zaredali smo poraze. Ali, i dalje smo u prilici za doigravanje, to nam je sada cilj. Od petog nas mjesta, recimo, dijele samo tri boda. Doduše, do kraja imamo dosta težak raspored. Ušli smo i u doigravanje Kupa. U svakom slučaju, ne bojimo ispadanja jer smo opstanak odavno osigurali.

Očito ste se sjajno snašli u klubu, znači li to da ostajete i sljedeće sezone?

– Pa, morat ćemo uskoro razgovarati o tome. Bio sam sklon ostanku jer tu je moj bivši trener iz Monze, Fabio Soli, koji je inzistirao na mom dolasku. Imamo sjajnu suradnju, ovako dobru sezonu imao sam još jedino kod njega u Monzi. No, on će na kraju sezone prijeći u Trentino, tako da zapravo ne znam kako će momčad dogodine izgledati, a to mi je jako važno. Uglavnom, mislim da ćemo to riješiti do kraja mjeseca.

Na klupskom planu, dakle, Marko je više no zadovoljan, što samo znači da se nastavlja razdoblje dobrog raspoloženja od ljeta i reprezentativnih uspjeha. Koji bi se mogli nastaviti i ovo ljeto jer našu izabranu vrstu čeka Zlatna skupina Europske lige te Final Four u Zadru, ali i nastup na Europskom prvenstvu.

– S obzirom na to da je klupska sezona u punom jeku, nisam puno komunicirao sa Savezom, tek nedavno, ali više vezano uz nažalost preranu smrt našeg predsjednika Bakovića, što nas je sve silno potreslo. Ali, naravno, veselim se ponovnom okupljanju reprezentacije i samo se nadam da će atmosfera biti jednako dobra kao i prošlog ljeta, a zapravo nema ni jednog razloga da tako i ne bude. Odlična smo klapa i sjajno funkcioniramo. Ali…

Propuštam Zlatnu ligu

– Ali mene najvjerojatnije neće biti u prvom dijelu, u Europskoj ligi, jer se ženim 10. lipnja, tako da ću taj dio morati preskočiti i biti potpuno spreman za Europsko prvenstvo. A što se reprezentacije i Europskog prvenstva tiče, mislim da imamo vrlo tešku i zahtjevnu skupinu, ali isto tako vjerujem da, ako svi budemo zdravi i na okupu, možemo proći u drugi krug natjecanja. Jer, vidim koliko nas već i ostale reprezentacije cijene, dakle postali smo vrlo ozbiljna momčad. Uostalom, jedna talijanska momčad, ova naša Cisterna, sjajno gura u jednoj od najjačih liga na svijetu, talijanskoj, i to baš na hrvatski pogon. Nismo favoriti u skupini na EP-u, ali nismo ni autsajderi – kaže na kraju vrlo optimistično Marko Sedlaček, jedan od naših najiskusnijih odbojkaških internacionalaca, koji igra za Top Volley Cisternu, mjesto blizu Rima, tako da je zahvaljujući direktnim letovima za Zagreb, već nekoliko puta “skoknuo” doma. Što je igračima i te kako važno za unutarnju stabilnost i ravnotežu.